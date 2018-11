Hamburger Großmaul Chris Tall serviert derbe Witze

9 000 Gäste in ausverkaufter Stadthalle

+ © Kowalewski Chris Tall zählt längst zu den Spitzenkräften der Comedy-Szene. Am Sonnabend gastierte er im typischen Outfit in der ausverkauften Stadthalle. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. „Oh, der ist aus Hamburg. Lass‘ gehen“, mimt er scherzhaft einen fiktionalen Zuschauer und tut so, als wolle er sich davonmachen. Die spezielle, nicht zuletzt vom Fußball geprägte Beziehung zwischen Bremern und Hamburgern handelt Chris Tall gleich zu Beginn des Programms „Und jetzt ist Papa dran“ ab am Sonnabend in der ausverkauften Stadthalle (ÖVB-Arena) ab.