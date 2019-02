„Haltung an den Tag legen“

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Zimmer mit Blick“, so heißt ihr jüngstes Album - und nun haben die vier Herren von „Revolverheld“ („Lass uns gehen“) nicht nur Zimmer, sondern auch die großen Hallen im Blick.

Die Band um den Sänger Johannes Strate, der aus Bremen stammt, kommt am Montag, 18. März, in die Stadthalle (ÖVB-Arena, Kartenpreise zwischen etwa 45 Euro und knapp 60 Euro). Das Konzert beginnt um 20 Uhr; Einlass: 18 Uhr.

Anlass genug also für ein Gespräch - in diesem Fall: über Tourneen, Fußball und Engagement. In Hamburg am Telefon: „Revolverheld“-Gitarrist Niels Kristian Hansen.

Was ist beim Bremer Konzert zu erwarten - ein Querschnitt aus allen fünf „Revolverheld“-Alben?

Es ist die Tour zum aktuellen Album „Zimmer mit Blick“, aber natürlich spielen wir auch ältere Songs. Es ist die größte und aufwendigste Tour, die wir bisher gemacht haben. Da wird technisch einiges auf die Beine gestellt mit großen Videowalls und Licht.

Führen mehr Show und mehr Technik weg von der Musik?

Natürlich steht die Musik im Vordergrund. Bei einer Arena-Tour geht es auch darum, mit gewissen Showelementen zu unterstützen, dass jeder in der großen Halle das Gefühl bekommen kann, möglichst nah dran zu sein.

„Revolverheld“-Sänger Johannes Strate kommt aus Bremen und ist schon vor dem Konzert hier gewesen, weil beim Projekt „Lauter Werder“ dabei ist. Mal ehrlich, spricht er eigentlich viel von Werder?

Natürlich spricht er viel von Werder, er ist ja auch Botschafter für den Verein.

Wie finden die anderen das?

Wir haben da ‘ne kleine Konkurrenzsituation. . . Jakob (Schlagzeuger Jakob Sinn, d. Red.) und ich sind beide HSV-Anhänger. Wir sind ja in den 80ern groß geworden, da war der HSV ‘ne große Nummer. Da war ich als kleiner Junge Feuer und Flamme. Das hat sich nicht geändert, auch wenn es mal nicht läuft. Ich halte nichts davon, aus irgendwelchen modischen Gründen zu wechseln.

Als Band engagiert „Revolverheld“ sich auch für soziale Projekte und Hilfsorganisationen. Auf der Homepage gibt es zum Beispiel Links zu SOS-Kinderdorf, zum WWF und zu den zivilen Seenotrettern von „Sea Watch“, die sich für Flüchtlinge einsetzen. Wie entscheiden Sie sich für die Projekte?

Das wird einstimmig entschieden. Man muss das authentisch und gut repräsentieren können.

„Sea Watch“ war gerade wieder in den Schlagzeilen, nachdem ein Rettungsschiff mit 47 Flüchtlingen an Bord zunächst keinen Hafen gefunden hat, weil mehrere Länder die Menschen nicht aufnehmen wollten.

Ja, teilweise sind wir da auch empört und sprachlos, was da passiert. Das sind Sachen, die nicht gehen.

Wie reagieren Sie dann?

Zum Beispiel über soziale Medien. Wir haben eine Insta-Story dazu gemacht, um Stellung zu nehmen. Wir haben nun mal die Möglichkeit, uns zu äußern. Das finde ich wichtig - gerade in heutigen Zeiten, wo die Gesellschaft gespalten ist, wo Rechtspopulisten auf dem Vormarsch sind. Da ist es wichtig, dass man Haltung an den Tag legt und sich positioniert. Es ist wichtig, dass man sich da nicht wegduckt, sondern aus der Komfortzone rauskommt. Wir leben in einer Demokratie, also haben wir auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen.