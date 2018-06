Ein Halter für Jogi

Die Berliner Studentin Pauline Böhm arbeitet als „Lotse“ in der Ausstellung an Bord des Wissenschaftsschiffs. Hier steht sie an der Station mit dem digitalen Belastungstest für Becherhalter. - Foto: Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Die „Wissenschaft“ liegt auf der Weser – an der Tiefer. Die „Wissenschaft“, sie ist ein Schiff. Ein Ausstellungsschiff, das bis einschließlich Sonntag, 24. Juni, in Bremen bleibt. Vom 25. bis zum 27. Juni liegt die „Wissenschaft“ dann in Bremerhaven (Neuer Hafen, Westseite). Die Ausstellung an Bord ist jeweils täglich in der Zeit von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Sie erlaubt eine Reise in die Zukunft. Der Eintritt ist frei.

„Arbeitswelten der Zukunft“ nämlich sind das Thema auf dem 100 Meter langen Binnenschiff. Es ist auch das Thema des „Wissenschaftsjahrs“; die Ausstellung ist darauf abgestimmt. Die „Wissenschaft“ ist zum wiederholten Mal in Bremen, 2014 zum Beispiel war sie auch schon hier. Damals zum Thema „Die digitale Gesellschaft“.

Doch zurück in die Zukunft. Autonome Logistik, Medizinroboter, 3D-Druck – alles Aspekte an Bord, alles im Grunde auch Bremer Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Auf dem Schiff werden die Themen an verschiedenen Stationen im Stil eines Wissenschaftscenters präsentiert – viel zum Anfassen, viele Bildschirme, viel zum Mitmachen. Schulklassen, die am Bremer Premierentag – am Donnerstag – durch den Ausstellungsraum zogen, machten von den Angeboten reichlich Gebrauch.

Wie verändert digitale Technik das Arbeitsleben in Büros und Fabrikhallen? Was macht gute Arbeit aus, was fördert Kreativität und Zufriedenheit? Und: Welche Berufe wird es in Zukunft geben und welche Fähigkeiten werden gefragt sein? Um Fragen wie diese kreist die Ausstellung. Und um Fragen, die Bezug zum Alltag haben.

Nicht nur Jogi Löw, um mal ein Beispiel zu nennen, trinkt gern Espresso. Espressotassen und -becher zum Mitnehmen (für alle, die mit diesem altertümlichen Begriff nichts anfangen können: „to go“) haben die Eigenschaft, ziemlich heiß zu werden. Liegt halt am Inhalt. Damit Jogi Löw und andere Espressotrinker sich nicht die Finger verbrennen, gibt es schützende Pappringe, die um die Becher gelegt werden. Was aber, wenn der Ring reißt? Espresso verschüttet, Jogis Hose bekleckert.

Sinnvoll ist es also, Material, Form und Haltbarkeit des Becherhalters vor der Herstellung zu testen. Genau das lässt sich an einer Station an Bord des Wissenschaftsschiffs machen – natürlich digital. Ausstellungsbesucher verändern die Halter-Form an einem 3D-Modell, variieren und ändern dann mit der Maus am Bildschirm die weitere Gestaltung des Halters. Am Ende prüft die Software (und nicht Jogi Löw), ob die auf diese Weise gestaltete Halterung einen vollen Becher mit Espresso tatsächlich tragen würde. Wenn nicht, macht der Rechner Verbesserungsvorschläge. Am Ende hat man den perfekten Halter für Jogi.

Was dahintersteckt, nennt sich bild- und modellbasierte Informatik. Es werden „Bilder aus Informationen“ gemacht und „Informationen aus Bildern“ gewonnen, informiert (!) eine (analoge) Tafel an der Station. Das Exponat ist ein Projekt des Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung.

Auch Hochschulen und Einrichtungen wie die Helmholtz-Gemeinschaft, die Leibniz Gemeinschaft und die Max-Planck-Gesellschaft haben Exponate beigesteuert. Gedacht ist die Ausstellung für Besucher ab zwölf Jahren. Das Wissenschaftsschiff fährt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch Deutschland. An Bord steht auch ein schöner Spruch aus alter (und deutlich prä-digitaler) Zeit – von Konfuzius: „Wenn Du liebst, was Du tust, wirst Du nie mehr in Deinem Leben arbeiten.“