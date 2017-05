Unbekannter raubt Halskette einer Seniorin

Bremen - Ein Unbekannter hat am Samstag einer 80-Jährigen ihre Halskette entrissen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen der Tat am Hulsberg.

Die Frau ging am Nachmittag gegen 14.25 Uhr mit ihrem Rollator in Richtung Hulsberg, wo ihr ein junger Mann entgegen kam, teilte die Polizei gestern mit. Als sie auf gleicher Höhe waren, griff er der Seniorin an den Hals und zog mehrmals an ihrer Goldkette. Als diese riss, flüchtete der Räuber mit der Halskette in Richtung Hamburger Straße.

Die 80-Jährige stürzte bei dem Überfall zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Halskette handelt es sich um eine etwa 60 Zentimeter lange, goldene Halskette, die mit einzelnen Goldkugeln versetzt ist.

Der Räuber war rund 20 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß mit dunklem Teint. Bekleidet war er mit einem hellen T-Shirt mit einem auffälligen roten Streifen auf der Brust. Er trug eine dunkle Jeans und ein beiges Basecap.

Die Polizei in Bremen sucht nun nach Zeugen und fragt: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht? Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0421/3623888 erbeten.

