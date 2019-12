Halsbrecherisches Hotel

Bremen - Von Martin Kowalewski. Einmal die Bühne putzen, die nostalgischen Requisiten freiräumen. Schon erwacht die Bühne zum Leben. Ein Hotel im Jahr 1920, ein Ort voller kleiner Geschichten. Das internationale Team des kanadischen „Cirque Éloize” zeigt sie auf seine Art – mit Artistik, Tanz, Gesang und natürlich auch Auftritten von Clowns: 400 Besucher sehen die Zirkusshow „Hotel“ im Metropol-Theater.

Von der Hausarbeit wird gesungen, die in einem Hotel eine große Rolle spielt. Sängerin Éléonore Lagacé wird auf einem Federbett aus Kissen emporgehoben. Empor geht es auch für Artistin Una Bennett – am Vertikalseil. Federleicht macht sie Meter um Meter und bleibt immer mal in ausdrucksvollen Posen stehen. Das Seil mit einer Hand gegriffen und um den anderen Arm gewickelt, streckt sie ihre Beine nach vorne und hinten. Atemberaubend ist auch die Akrobatik von Vanessa Avilles, die an Tüchern emporklettert. Ihre Bewegungen sind weich und anmutig – in gefährlicher Höhe. Sie fasst die vier Tücher zusammen und kreist an ihnen. Dann wickelt sie eine Tuchbahn um ihr Bein, nimmt andere Bahnen in die Hände und streckt ihren Körper waagerecht über den Boden, als würde sie schweben. Kurz danach: ein Spagat zwischen den Tüchern, die Beine nach vorn und hinten gestreckt.

Es mag an einer zu geringen Bekanntheit des „Cirque Éloize” liegen, dass er nicht vor vollem Haus auftritt. Die Besucher können dafür recht weit vorn an der Bühne sitzen und applaudieren eifrig. „Es war überragend, besonders diese Kraftakte, die sie vollbracht haben“, sagt etwa Hans-Dieter Sawatzki (77) aus Bremen nach der Show.

Doch nicht alles klappt im „Hotel“. . . Wasserschaden! Philippe Dupuis macht den Hausmeister und stellt Eimer auf die Bühne. Von der Decke fallen Tropfen hinab, genauer gesagt: Bälle, die Gegenstand einer Jonglage werden, eingebettet in eine flotte Choreographie. Es ist auch ein Tanz der Bälle, also der Tropfen, die immer wieder in den aufgestellten Eimern landen.

Auch auf den Bühnenelementen hinter Dupuis ist etwas los. Ein eleganter, einen Anzug tragender Clown (Anthony Wicky) ackert, schiebt Koffer mit seinem Kopf in luftiger Höhe eine Schräge hoch. Sie rutschen wieder herunter. Der Clown wird getroffen. Ein Koffer bleibt oben hängen. Der Clown will ihn herunterholen und beginnt eine aufwendige Kletteraktion, die auch dazu führt, dass er bald hoch oben am Bühnenelement hängt. Schließlich hockt er auf dessen Spitze. Der Koffer rutscht ab, der Clown hinterher.

Dann kommt er zurück, sein Kopf steckt im Koffer. Er sieht nichts, tastet die Umgebung ab. Ein weiterer, kleinerer Koffer kommt hinzu. Beide unterhalten sich. Der Koffer auf dem Clown ist ein Gentleman und scheint sich vor dem anderen Koffer, wohl eine Dame, auch zu verneigen. Das sieht lustig aus und erheitert die Zuschauer.