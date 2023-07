Ein Borgward-Krimi aus Bremen: Halb Fakten, halb Fiktion

Von: Ulf Kaack

Borgward, immer wieder Borgward: Die Autos sind Legenden. Und Borgward-Experte Peter Kurze wird jetzt zum Krimi-Autor. © DPA/Assanimoghadam

Peter Kurze ist ein anerkannter Borgward-Experte. Mit eigenem Verlag und jeder Menge veröffentlichten Fachbüchern. Jetzt hat er einen Borgward-Krimi geschrieben.

Bremen – Sabotage in der Borgward-Rennabteilung und im Sebaldsbrücker Werk, Schüsse im Bürgerpark, ein als Unfall deklarierter Mord auf dem Osterdeich: Hochgradig spannend geht es zu im Krimi-Erstling des Bremer Autors Peter Kurze.

Kurze gilt weltweit als führender Borgward-Experte, besitzt ein riesiges Foto- und Dokumentenarchiv über den legendären Bremer Automobilkonzern, hat rund zwei Dutzend Sachbücher zu dessen Geschichte und Technik geschrieben. Jetzt ist ein neues Werk aus seiner Feder erschienen, das von seiner Machart her aus der Art schlägt: „Klenk und das Phoenix-Komplott“.

Halb Fakten und halb Fiktion, so die erzählerischen Eckpfeiler des historischen Kriminalromans: In Borgwards Rennabteilung häufen sich bei den internationalen Motorsportwettbewerben auf mysteriöse Weise die Ausfälle. Eine Fülle von unberechtigt negativen Presseberichten nagen am guten Ruf der Automobilbauer im Werk Sebaldsbrück. Und dann wird noch in letzter Sekunde ein Brandanschlag in der Produktion vereitelt. Carl F. W. Borgward wittert einen durch die Konkurrenz initiierten Komplott. Doch wer steckt dahinter? Licht ins Dunkel soll Robert Klenk bringen, ein Journalist und ehemaliger Geheimdienstler. Ein Thriller um alte NS-Seilschaften und eine feindliche Übernahme in der Automobilindustrie, eingebettet in der aufstrebenden Hansestadt inmitten der 50er Jahre, nimmt Fahrt auf.

Die Szenarien wechseln in schneller Abfolge unter präziser Benennung der Handlungsorte. Kurze nimmt den Leser mit auf die Rennstrecken rund um den Globus, nach Bonn ins Amt Blank (Vorläufer des Verteidigungsministeriums), ins Dokumentationszentrum Berlin, auf die Insel Spiekeroog und in die Herrenhäuser Gärten. Und natürlich an diverse gut bekannte Punkte in der Hansestadt: in die Werke von Borgward, Lloyd und Goliath, die Kneipe von „Leichen-Elli“ und den Kleinen Ratskeller. Immer wieder tritt Carl F. W. Borgward ins Rampenlicht, ebenso seine Mitarbeiter und die von ihm engagierten Rennfahrer.

Peter Kurze hat seinen ersten Borgward-Krimi auf den Markt gebracht. © -

Ungewöhnlich für das Genre: Kurze hat seinen Kriminalroman mit einer Vielzahl historischer Fotos und Faksimiles von Dokumenten angereichert. Geschickt verwebt er auf diese Weise die Realität mit den erzählerischen Passagen. So ist der Leser stets bestens im Bilde, wenn es um die Handlungsorte und die agierenden Personen geht.

Stippvisiten in Bonn, auf Spiekeroog und bei „Leichen-Elli“

Seit mehr als vier Jahrzehnten beschäftigt sich Kurze intensiv mit der Historie Bremens, insbesondere seiner Industriegeschichte mit Schwerpunkt auf den Borgward-Konzern. Was hat ihn zum Krimischreiben bewogen? „Ich habe schon vor Jahren festgestellt, dass die Borgward-Historie umfassend erforscht und dokumentiert ist, da gibt es kaum Neues zu entdecken“, sagt der in Schwachhausen lebende Autor. „Außerdem lässt das Interesse an dieser Thematik, wohl aus demographischen Gründen, spürbar nach. Also habe ich mir mit dem Krimi eine andere Herangehensweise überlegt, mit der ich gleichzeitig eine neue Leserschaft erschließe – Krimi-Freunde und Menschen mit Interesse am Geschehen in der Hansestadt.“

Von der ersten Idee bis zum fertigen Buch vergingen neun Jahre. Keinesfalls hat sich der Verfasser vor ein weißes Blatt Papier gesetzt und einfach drauflos geschrieben. Zunächst beschäftigte er sich intensiv mit den Fächern des Romanschreibens und der Dramaturgie. Erst dann entwickelte er schrittweise die Ideen zum Inhalt, fügte diese in einen komplexen Plot mit seinen verschiedenen Handlungssträngen ein.

Das Buchcover zum Borgward-Krimi. © -

Allergrößten Wert hat Kurze auf Authentizität gelegt, beleuchtet auch die kleinste Nuance bis ins Detail: „Ein tragendes Element in der Story sind die Machenschaften von ehemaligen Geheimdienstagenten der Wehrmacht. Allein sich in diese Materie hineinzufuchsen, erforderte einen erheblichen Rechercheaufwand.“

. „Klenk und das Phoenix-Komplott“ umfasst 336 Seiten und ist als Taschenbuch ausgeführt. Es kann zum Preis von 19,95 Euro über die Homepage www.peterkurze.de bezogen werden.