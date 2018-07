Haifische im Hauptbahnhof

Bremen - Von Martin Kowalewski. Nachts um 3 Uhr im Bremer Hauptbahnhof: Ein Film zeigt einen der Treppenaufgänge zu den Bahnsteigen. Alles ist leer. Dann wankt ein Mann hinauf. Betrunken isst er einen Döner. Er stürzt zurück, bleibt bewusstlos liegen. Aufgenommen wurde das mit der seit vergangenem Jahr betriebenen Kameraüberwachung im Hauptbahnhof.

Diese hat die Arbeit der Bundespolizei verändert, neue Einblicke geliefert und die Aufklärung vor allem bei Diebstählen erleichtert.

Hin und wieder nähern sich Menschen dem Bewusstlosen auf der Treppe an, gehen zurück. Schließlich sammelt sich eine Gruppe von Menschen um den Bewusstlosen. Ein junger Mann bringt ihn in die stabile Seitenlage. Die Menschen wollen ihm helfen. Auch ein 16-jähriger Jugendlicher rückt ihn etwas zurecht, greift dem Bewusstlosen kurz in die Tasche und klaut sein Handy. „Der Bewusstlose ist nicht nur ein Unfallopfer, er ist auch Opfer einer Straftat. Er wird sich am nächsten Tag nicht sicher sein, ob er sein Handy nicht vielleicht verloren hat“, sagt Holger Jureczko, Polizeihauptkommissar und Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Bremen.

Der 16-jährige Täter wurde auch von anderen Kameras im Bahnhof gefilmt. Auf anderen Aufnahmen ist er klar zu erkennen. So wird der Beweis gerichtsfest. „Wir haben ihn am nächsten Tag aufgesucht. Er hat die Tat zunächst abgestritten. Als er das Video gesehen hat, gab er sie zu“, sagt Jureczko.

„Taschendiebe haben eine Haifisch-Mentalität. Sie wollen beißen, ohne entdeckt zu werden.“ Wie ein Hai würden sie das Opfer ausspähen und dann zunächst umkreisen, bevorzugt Frauen in der zweiten Lebenshälfte. „Sie wissen, wo das Handy oder das Portemonnaie stecken. Manchmal stehen sie beim Fahrkartenautomaten schräg hinter dem Opfer und sehen zu, wenn es die Geheimzahl eingibt“, sagt Jureczko. „Die eigentliche Tat erfolgt vielleicht eine Stunde später, wenn die Gelegenheit günstig ist, im Gedränge, wenn es irgendwo eng wird.“ Gut gehe das beim Einstieg in den Zug. Das Opfer merke nichts und wird sich an nichts erinnern. „Der Täter hat die Beute meistens schon eine Minute nach der Tat nicht mehr. Er gibt sie an Komplizen weiter“, sagt Jureczko. Auch dann können Filmaufnahmen helfen, Mittäter zu identifizieren. „Ohne Kameras hatten wir fast keine Chance“, sagt Jureczko.

Ein Bild vom Bahnsteig. Hier steigt ein älterer Herr in einen Zug. Dicht hinter ihm steht ein Mann und greift ihm in die Gesäßtasche. Er ist gut zu erkennen. Ein gerichtssicherer Beweis. Ohne Kameras wurden weit weniger solcher Delikte aufgeklärt, so der Polizeihauptkommissar.

„Wir haben mittlerweile 89 Kameras und behalten die Aufnahmen bis zu 30 Tage. Wir wissen, wie das Opfer ausgesehen hat und wann es in welchen Zug gestiegen ist“, sagt Jureczko. Man komme nicht durch den Bahnhof, ohne auf irgendeiner Kamera klar erkennbar zu sein. Etwa 5000 Delikte wurden im vergangenen Jahr von der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof aufgenommen, ungefähr die Hälfte davon sind jedoch Fahrscheindelikte. Im Verhältnis sind Gewalttaten eher selten – und Reisende sind davon fast nie betroffen.

Die Videoanlage ging im November 2017 in Betrieb. Die Zahl der Taschendiebstähle soll sich in den ersten fünf Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast halbiert haben. „Für belastbare Aussagen ist dieser Zeitraum eigentlich noch zu kurz“, sagt Jureczko. Die Videoanlage sei vor dem Hintergrund sinkender Deliktzahlen gewissermaßen ein Indiz, aber nicht zwingend die Ursache. „Wir wissen aber, dass bekannte Wiederholungstäter den Hauptbahnhof inzwischen meiden“, so Jureczko weiter.

Die Kameras würden auch bei der Prävention helfen, genauer gesagt beim Schutz von Leib und Leben von Menschen. Eine brisante Aufgabe vor dem Hintergrund einer ständigen, abstrakten Bedrohung durch den internationalen Terrorismus. „Jeder Beamte trifft mehrfach am Tag auf herrenlose Gegenstände. In 99 Prozent der Fälle steht der Besitzer ein paar Meter weiter“, sagt Jureczko. Auch hier geben Videos Hilfestellung. Ein Anruf in der Wache, nach einer Minute sei klar, wie das Gepäckstück an den Platz kam. „Unsere Erfahrungswerte geben schnell Aufschluss über die Ernsthaftigkeit der Situation.“

Durch die Überwachung werden sowohl be- als auch entlastende Beweise gesammelt. Jureczko berichtet von zwei Vorwürfen aus dem Bereich sexueller Belästigungen. In einem Fall wurde ein Mann überführt, in einem anderen erhob eine Frau Vorwürfe gegen einen unbekannten Mann. Die Aufnahmen zeigten aber: Sie stand die ganze Zeit allein am Bahnsteig. Auch bei häufigen Keilereien zwischen Betrunkenen mit sich hochschaukelnder Gewalt drehe sich die Täter-Opfer-Konstellation manchmal um.