Haftstrafen für Drogenkuriere

Bremen - Von Steffen Koller. Das Landgericht Bremen hat am Dienstag zwei Männer (36 und 51 Jahre) zu jeweils vier Jahren und neun Monaten Haft wegen unerlaubten Besitzes, Beihilfe zum Handel und Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verurteilt.

Im August hatten Zollfahnder fast 120 Kilo Ecstasy-Tabletten im Führerhaus ihres Lasters gefunden. Die Anwälte des Duos forderten Freisprüche.

Einer der spektakulärsten Drogen-Funde der deutschen Geschichte

Es war einer der spektakulärsten Funde von Ecstasy-Tabletten in der deutschen Geschichte. Mehr als 295.000 Pillen der synthetischen Droge fanden Zollbeamte Anfang August 2016 unter einer Matratze eines Lastwagens, der auf einem Rasthof rund zehn Kilometer südlich von Bremerhaven abgestellt war. Ebenfalls im Fahrzeug: die beiden Angeklagten, die jetzt zu jeweils vier Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt wurden.

Die Große Strafkammer 60 unter Vorsitz von Richterin Stefanie Wulff blieb damit nur knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die für die Männer vier Jahre und zehn Monate beziehungsweise fünf Jahre Haft gefordert hatte.

Geständnisse schon kurz nach der Festnahme

Im Prozess schwiegen die 36 und 51 Jahre alten Angeklagten bis zum Schluss. Doch bei der Vernehmung vor dem Haftrichter kurz nach ihrer Festnahme hatten beide Männer Geständnisse abgelegt. In ihren Einlassungen hieß es damals, der 36-Jährige habe die Drogen aus den Niederlanden nach Deutschland gebracht. Am wahrscheinlichen Bestimmungsort, der Türkei, kam das Ecstasy mit einem Straßenverkaufswert von knapp 2,4 Millionen Euro aber nie an. Der 51-Jährige gab damals zu Protokoll, er sei über Italien nach Deutschland gekommen und habe sich in Heilbronn mit dem Mitangeklagten sowie zwei Hintermännern getroffen. Dort sei es zur Übergabe der Laster gekommen, rekonstruierte das Gericht.

Auch wenn, wie von den Anwälten der Angeklagten betont, nur durch Informationen ihrer Mandanten auch der zweite Laster mit 150 Kilo Ecstasy in Solingen beschlagnahmt werden konnte, kam für das Gericht ein Straferlass nicht infrage. Zwar habe man den Männern diese Informationen beim Strafmaß positiv angerechnet, es sei aber „eben auch nicht die Lebensbeichte gewesen, die es hätte sein können“, machte Richterin Wulff klar. Einer der Hintermänner sei zwar identifiziert, bis heute habe man aber keinen der mutmaßlichen Drahtzieher festnehmen können.

Fahrerkabine ein Wohn- oder Arbeitsraum für Fernfahrer?

Die Verteidiger des Duos, Rechtsanwalt Wolfgang Rentzel-Rothe und sein Kollege Thorsten Ohlmann, plädierten auf Freispruch. Da die Zollbeamten das Fahrerhaus des Lkws, das nach Auffassung der Anwälte rechtlich als Wohnung gelte, ohne richterlichen Beschluss durchsucht hätten und so ein Verstoß gegen Grundrechte ihrer Mandaten vorgelegen habe, greife ein „umfassenden Beweisverwertungsverbot“, begründeten sie.

Dieser Argumentation folgte das Gericht nicht. Vielmehr sei eine Fahrerkabine „ein Arbeitsraum mit Übernachtungsmöglichkeit“, so Richterin Wulff in ihrer Urteilsbegründung, die für die Angeklagten durch zwei Dolmetscherinnen übersetzt wurde.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.