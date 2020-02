Nach Messerangriff auf jungen Mann: Angeklagter zu Haftstrafe verurteilt

Bremen – Weil ein 38-Jähriger einem jungen Mann (23) mit einem Messer mehrere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt hatte, verurteilte ihn das Landgericht Bremen am Donnerstag zu fünf Jahren und acht Monaten Haft.

Anders als zunächst angeklagt, wurde der Mann nicht wegen versuchten Totschlags schuldig gesprochen, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein weiterer Angeklagter muss eine Geldstrafe zahlen.

Nach Auffassung des Gerichts kam es im Juli vergangenen Jahres vor einer Kneipe in Gröpelingen zunächst zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Angeklagten und weiteren Männern. In dessen Verlauf zückte der 38-Jährige ein Messer und versetzte seinem Widersacher neben einer etwa 30 Zentimeter langen Wunde am Hals auch einen Stich in die Brust sowie ins Bein. Der Mann kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus und ist heute insbesondere durch die langen Narben an Hals und im Gesicht gezeichnet.

Der Angeklagte räumte zu Prozessbeginn die Tat ein, sprach jedoch indirekt von einer Notwehrhandlung. Diese konnte das Gericht während der Beweisaufnahme indes nicht bestätigen, wie der Vorsitzende Richter Jens Florstedt sagte. Vorrangig passte das Verletzungsbild des Opfers nicht zu den Angaben des 38-jährigen Gelegenheitsarbeiters, machte Florstedt deutlich. „Ihre Einlassung“, so der Richter, „ist durch die Beweisaufnahme widerlegt.“ Ein mitangeklagter 31-Jähriger wurde wegen einfacher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt.