Haftbefehl gegen Antänzer: Polizei Bremen stoppt jungen Mann

Polizeibericht

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Johannes Nuß schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Nach mehreren Versuchen, in der Bremer Altstadt Menschen zu bestehlen, hat die Polizei einen sogenannten Antänzer inhaftiert. Er war auf der Flucht.

Bremen – Fahndungserfolg für die Polizei Bremen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 23. Oktober 2022, gelang es zivilen Einsatzkräften einen sogenannten Antänzer festzunehmen. Wie die Polizei in einem Bericht an die Presse schreibt, wurde bereits Haftbefehl gegen den jungen Mann erlassen.

Haftbefehl gegen Antänzer: Polizei Bremen inhaftiert jungen Mann

Im Rahmen der Ermittlungsgruppenarbeit zur Bekämpfung der Straßenkriminalität waren am Wochenende wieder vermehrt zivile Einsatzkräfte der Polizei Bremen unterwegs, schreibt Polizeisprecherin Jana Schmidt in dem Bericht. Dabei geriet der jetzt inhaftierte Antänzer bereits in der Nacht zu Samstag in der Bahnhofsvorstadt nach einem Handydiebstahl in den Fokus der Polizisten.

+ Die Polizei Bremen hat am Sonntag einen Antänzer festgenommen. Gegen ihn wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Rund 24 Stunden später beobachteten die Einsatzkräfte erneut, wie der Antänzer mehrfach versuchte, zumeist augenscheinlich betrunkene Personen anzutanzen. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, gelang es ihm schließlich an der Schlachte das Mobiltelefon eines 36-Jährigen zu stehlen.

Haftbefehl gegen Antänzer in Bremen: Polizei sichert mutmaßliches Diebesgut

Beobachtet von Zivil-Polizisten der Polizei Bremen, flüchtete der Antänzer zusammen mit einem Komplizen zunächst in Richtung Haltestelle „Am Brill“, wo er von den Einsatzkräften gestoppt und festgenommen wurde. Das zuvor entwendete Smartphone hatte das Duo noch bei sich. Zudem hatten sie weiteres mutmaßliches Diebesgut am Mann. Ein Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den aus Algerien stammenden Antänzer. Sein Begleiter wurde dem Kinder- und Jugendnotdienst übergeben.

Weitere Blaulichtmeldungen: Vater fährt betrunken gegen Baum – Tochter wird dabei schwer verletzt

Bei einem schweren Unfall in Osterholz-Scharmbeck ist Freitag ein 16-jähriges Mädchen schwer verletzt worden. Der Vater war betrunken gegen einen Baum gerast.In Bremen ist ein Mann nach einem Messerangriff gestorben. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen. Derzeit laufen die Ermittlungen.

Die A27 bei Bremerhaven war aufgrund von zwei Unfällen stundenlang gesperrt und in Bilshausen geriet ein Krankenwagen in den Gegenverkehr. Der darin transportierte Patient verstarb wenige Stunden später. Die Polizei in Braunschweig hat einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen und anschließend Gebäude an unterschiedlichen Orten durchsucht.

Rubriklistenbild: © Karl-Josef Hildenbrand/dpa