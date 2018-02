Hafenarbeiter stürzt in Bremerhaven in eisig kaltes Wasser 

Mit Unterkühlung ins Krankenhaus

Bremen - Ein Hafenarbeiter ist am Donnerstagmorgen an der Stromkaje in Bremerhaven von einem Seeschiff in das 4 Grad kalte Wasser der Weser gestürzt. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen wurde der 32 Jahre alte Mann mit einer starken Unterkühlung ins Krankenhaus eingeliefert.