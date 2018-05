Häftlinge als Museumsführer durch Anne-Frank-Ausstellung

Bremen - Von Steffen Koller. Vertrieben, geflohen, deportiert – und seit Dienstag Hauptprotagonistin der Ausstellung „Lasst mich ich sein – Anne Franks Lebensgeschichte“. Doch das Leben der Deutsch-Jüdin, die 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen starb und gerade durch ihre Tagebuchaufzeichnungen weltbekannt wurde, wird nicht in irgendeinem Museum erzählt, sondern in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bremen Oslebshausen.

Und: Interessierten steht auch kein professioneller Führer zur Seite, es sind die Insassen selbst, die durch die Ausstellung führen.

An das eigene Glück zu glauben, trotz aller Widrigkeiten. Das war es unter anderem, was Anne Frank in ihren Tagebüchern zu vermitteln versuchte. Prüfen, was an seinem eigenen Verhalten gut, was schlecht ist.

Auch das versuchte die damals gerade 14-Jährige zu unterstreichen. Mehr als 73 Jahre nach ihrem Tod lassen sich schnell Parallelen finden zu den Gefangenen der JVA Oslebshausen, sagte Bremens Justizsenator Martin Günther (SPD) zur Eröffnung am Dienstag. Individuelle Verantwortung zu verstehen, das sei eine der zentralen Aufgaben eines jeden Häftlings – und Anne Franks Geschichte soll ihnen dabei helfen.

Workshop zur Vorbereitung

In einem zweiwöchigen Workshop wurden insgesamt zehn Insassen zu sogenannten „Peer Guides“ ausgebildet, sozusagen Museumsführer, nur ohne „richtiges“ Museum. Das Museum ist nun die JVA. Und jeder, der will, kann sich noch bis zum 28. Mai von den Insassen einzelne Lebensabschnitte Anne Franks erklären lassen.

So könnten die Gefangenen trotzt ihrer Inhaftierung „Träger der Bildungsarbeit“ werden, unterstrich Günthner. Denn: Anne Franks Geschichte sei von „bleibender Aktualität“. Dass dem tatsächlich so ist, zeigte eine Aussage von Insasse Michael, ebenfalls „Peer Guide“, der am Dienstag sagte: „Auch wenn Sie es nicht glauben wollen, Antisemitismus gibt es immer noch – auch in der JVA.“

Aus der Geschichte lernen

Mitinitiatorin Franziska Göpner vom Anne-Frank-Zentrum Berlin machte klar, dass alle durch die Geschichte Franks lernen sollten, auch Gefangene, die ansonsten kaum Möglichkeiten dazu gehabt hätten. In acht Kapiteln wird das Leben des Mädchens erzählt – vom unbeschwerten Leben, dem Einmarsch der Wehrmacht, der Flucht und schließlich der Verschleppung ins KZ.

Seit 2015 tourt die Ausstellung durch ganz Deutschland, jetzt macht sie anlässlich des Kriegsendes am 8. Mai 1945 Halt in Bremen. Für Günthner „die richtige Ausstellung zur richtigen Zeit“.

Dem pflichtete Insasse Tali bei. Er sagte, er habe „unglaublich viel lernen“ können. Für das Leben im Gefängnis und für die Zeit danach. Das habe ihm geholfen, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. „Wenn ich draußen bin, will ich niemanden mehr Leid antun. Gewalt ist nie richtig, nie gut.“