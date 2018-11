Hackbrettspieler aus der Mongolei kommen ins  „Haus im Park“

Bremen - Von Jörg Esser. Aus archaischen Klängen der traditionellen mongolischen Musik und orientalische Harmonien und Rhythmen formt die Gruppe „Sedaa“ ein „faszinierendes neues Klangerlebnis“. Das sagt Stefanie Beckröge von der „Kulturambulanz“.

Am Freitag, 23. November, ist das Quartett mit seinem Programm „Eine Klangreise entlang der Seidenstraße“ zu Gast im „Haus im Park“ auf dem Gelände des Klinikums Bremen-Ost (Züricher Straße 40). Los geht es um 20 Uhr. Die Grundlage für die Kompositionen der seit 2009 bestehenden Gruppe bilden Naturklänge, die mit traditionellen Instrumenten und uralten Gesangstechniken nomadischer Vorfahren entstehen.

Zu „Sedaa“ zählen die in ihrer mongolischen Heimat ausgebildeten Sänger Naraa Naranbaatar und Nasaa Nasanjargal, der die Filmmusik zu „Das weinende Kamel“ schrieb, der virtuose Hackbrettspieler Ganzorig Davaakhuu und der iranische Multiinstrumentalist Omid Bahadori. Der Eintritt kostet 15 Euro. Tickets gibt es auf der Homepage der Kulturambulanz.

Aus Israel reist derweil der Pianist Shai Maestro an die Weser. Er gastiert am Dienstag, 20. November, mit seinem „Shai Maestro Trio“ im Sendesaal Bremen an der Bürgermeister-Spitta-Allee 45 in der Vahr.

Shai Maestros Mitspieler sind der Bassist Phil Donkin und der Schlagzeuger Ofri Nehemya. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es für 25 Euro an der Abendkasse, auf der Internetseite des Sendesaals und auch in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

www.kulturambulanz.de

www.sendesaal-bremen.de

www.shaimaestro.com