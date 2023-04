Hachez verschwindet aus Bremen: Toms streicht die letzten Arbeitsplätze

Von: Jörg Esser

Die Schriftzüge an der Hauswand erinnern an die Schokoladenproduktion. Auf dem alten Firmenareal an der Westerstraße soll das „Hachez-Quartier“ entstehen. © Esser

Bremen verliert die letzten Hachez-Arbeitsplätze. Vertrieb und Vermarktung der Schokoladensorten Hachez und Feodora werden an einen nationalen Distributor übergeben.

Bremen – Die dänische Toms-Gruppe will die Schokoladenmarken Hachez und Feodora ab Anfang 2024 an einen externen Distributor übergeben und zukünftig nicht mehr über die deutsche Tochtergesellschaft Hanseatisches Chocoladen Kontor mit Sitz in Bremen (Woltmershausen) vermarkten und vertreiben. Das hat der internationale Süßwaren- und Schokoladenhersteller mit Hauptsitz in Ballerup bei Kopenhagen am Donnerstag mitgeteilt.

Hachez verschwindet aus Bremen

Die Stadt Bremen verliert einen weiteren Happen ihrer Schokoladentradition und die rund 60 in der Hansestadt verbliebenen Arbeitsplätze. „So hart das ist: Wir sehen hierzu keine gangbare Alternative“, sagte Stefan Körber, Geschäftsführer des Hanseatischen Chocoladen Kontors. „Wichtig ist jetzt, dass wir in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat sozialverträgliche Lösungen bei der Umsetzung der Pläne erarbeiten.“

Die Toms-Gruppe hat die Kontor-Gesellschaft und damit auch die Marken Hachez und Feodora im Jahr 2012 gekauft. 2019 wurde die Schokoladenproduktion aus der Bremer Neustadt nach Nowa Sól in Polen verlagert. Doch den Dänen gelang es nach eigenen Angaben nicht, die Bremer Tochter in die Gewinnzone zu führen. In den vergangenen zehn Jahren habe das Deutschland-Geschäft einen Verlust in zweistelliger Millionenhöhe erwirtschaftet, hieß es. Somit zieht das dänische Management die Notbremse und schließt ihren Standort an der Weser. „Die Marken Hachez und Feodora bleiben erhalten“, hieß es weiter.

Hachez: Die Marken bleiben erhalten

Die Hachez-Geschichte reicht zurück ins Jahr 1890. Damals gründete der Chocolatier Jospeh Emil Hachez mit einem Geschäftspartner die Bremer Chocolade-Fabrik Hachez & Co. Zeitsprung: 1910 stieß Otto Friedrich Hasse als Gesellschafter zum Unternehmen. Hasse erfand 1923 die „Braune Blätter“ genannte dünne Schokoladentäfelchen und wurde nach Joseph Emil Hachez’ Tod 1933 einziger Gesellschafter des Unternehmens. 1953 stiegen die Bremer bei der Hamburger Pralinen- und Schokoladenmarke Feodora ein, übernahmen sie dann 1987 ganz. 2012 veräußerten die Geschäftsführer Hasso Nauck und Wolf Kropp-Büttner ihre Anteile an die dänische Toms-Gruppe.

Schokoladenmuseum in Hamburg

Auf dem ehemaligen Hachez-Gelände an der Westerstraße soll ein „innovatives, nachhaltiges und urbanes“ Viertel entstehen. Die Bremer Weser-Wohnbau ist mit der Weiterentwicklung und Umgestaltung des 1,1 Hektar großen Areals im „Herzstück der Bremer Neustadt“ beauftragt worden. Ein Teil der historischen Gebäude soll bestehen bleiben, darunter die Kerngebäude der alten Fabrik. Läuft alles nach Plan, beginnen noch in diesem Jahr erste Bauarbeiten.

2012 eröffnete Hachez im Meßberghof in Hamburg das Schokoladenmuseum „Chocoversum“.