Vertriebsstart „Stadtvillen Habenhausen“

Bremen. Vom bekannten Bremer Unternehmen Justus Grosse Projektentwicklung wird 2018 auf dem Grundstück Habenhauser Landstraße 263+265 ein attraktives Neubauprojekt mit 39 Eigentumswohnungen und zwei Gewerbeeinheiten errichtet. Das Projekt „Stadtvillen Habenhausen“ bietet hochwertig ausgestattete 2- bis 4-Zimmer Eigentumswohnungen mit Größen zwischen ca. 57 m² und 122 m², die sich sowohl zur Eigennutzung als auch ausgezeichnet als Kapitalanlage eignen.

„Mit den Stadtvillen Habenhausen können wir Interessierten ab sofort ein tolles Gebäudeensemble, bestehend aus drei Häusern mit 39 Wohnungen, zwei Gewerbeeinheiten und einem geschmackvoll gestalteten Außenbereich anbieten. Habenhausen mit seiner unmittelbaren Lage am Werdersee ist ein toller Stadtteil, der auch für Familien von großem Interesse ist. Schön ist deshalb, dass wir nicht nur kleinere 2- und 3-Zimmer-Wohnungen anbieten können, sondern auch familientaugliche 4-Zimmer-Wohnungen von ca. 120 m²“, erklärt Vertriebsleiter Christian Rau von der Justus Grosse Projektentwicklung.

Auch die Ausstattung der Wohnungen weiß zu begeistern: durchdachte Grundrisse mit vielen Fenstern und zeitgerechtem Lichtkonzept, Echtholz-Parkett, Fußbodenheizung, moderne Bäder mit stilvoller Sanitärausstattung, Gegensprechanlage mit Video-Funktion, alle Wohnungen mit Balkon oder Terrasse mit Gartenanteil, Abstellräume in den Wohnungen und separatem Keller u.v.m. Die Wohnungen sind überwiegend barrierefrei, mit bodengleichen Duschen und/oder Wannen, niedrigen Balkonaustrittsbarrieren und großen Aufzügen im Treppenhaus konzipiert. Der Erwerb eines Stellplatzes in der hauseigenen Tiefgarage ist möglich. Frühe Käufer haben die Möglichkeit, auf die Grundrissgestaltung Einfluss zu nehmen. Auch das Zusammenlegen von Wohnungen, um größere Wohnungen zu schaffen, ist nicht ausgeschlossen.

„Wir haben uns lange Gedanken über den Wohnungsmix und die Größen der Wohnungen gemacht. Mit den nun angebotenen 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen ist gerade in Habenhausen eine sehr lange Nutzbarkeit gewährleistet. Nach eigener Erfahrung wissen wir, dass Mietinteressenten im Bremer Süden genau diese Größen suchen, was für Kapitalanleger besonders interessant ist. Aber auch Selbstnutzer finden in dem Objekt Wohnraum, an dem sie lange Spaß haben werden. Die Kaufpreise für die Wohnungen beginnen bei markgerechten 269.990 Euro für eine 2-Zimmer-Wohnung“, berichtet Frank Woitysak, Vertriebsmitarbeiter von Justus Grosse über die Wohnungsgrößen und Preise.

Kontakt:

Eine Beratung erfolgt diesen Samstag (24.02.2018) sowie Sonntag (25.02.2018) und kommenden Mittwoch (28.02.2018) jeweils von 14:00 – 16:00 Uhr vor Ort auf dem Baugelände Habenhauser Landstraße 263+265. Individuelle Beratungstermine sind jederzeit möglich. Weitere telefonische und schriftliche Auskünfte erteilt Justus Grosse Projektentwicklung, Herr Frank Woitysak, auch gern unter Telefon 0421/ 30 80 68 99, verkauf@justus-grosse.de oder www.stadtvillen-habenhausen.com. Der Erwerb erfolgt provisionsfrei direkt vom Bauträger!