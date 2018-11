„Triebe, Tratsch & Trockenhaube“: Packhaustheater setzt weiter auf Friseurthemen

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Ein haariges Thema: Haare. Mal sind sie zu kurz, mal sind sie zu lang, selten liegen sie richtig. Dem einen fallen sie aus, der andere rasiert sie weg. Sie beschäftigen jeden – aus gegebenem Anlass auch den Bühnen- und TV-Schauspieler Klaus Nicola Holderbaum. Am Packhaustheater im Schnoor laufen dieser Tage die Proben für ein haariges Stück.

Rückblende. Für die Bremer Schauspielerin Martina Flügge war die musikalische Frisiersalon-Komödie „Liebe, Lust & Lockenwickler“ im Dezember 2016 das Debüt als Bühnenautorin – und was für eins. In der Regie von Dominik Paetzholdt wurde das Stück zu einem richtigen Publikums-Hit des Packhaustheaters im Schnoor.

Nun wird der Hit fortgesetzt, denn Martina Flügge hat die neue Friseur-Komödie „Triebe, Tratsch & Trockenhaube“ geschrieben. Uraufführung: Donnerstag, 22. November (20 Uhr, 28 Euro) – gleiches Theater, gleicher Regisseur, gleiches Bühnenbild. Neben Autorin Flügge spielen Sema Mutlu, Markus Pickel und eben Klaus Nicola Holderbaum.

Da drängt sich natürlich die Frage auf, wann der Schauspieler zuletzt beim Friseur war. „Da muss ich jetzt mal wieder hin“, antwortet Holderbaum. „Vor vier Wochen war ich zum Konturenschneiden. Nur die Spitzen.“ Das Haar darf nicht zu kurz werden. Aber eben auch nicht zu lang. „Produzenten sagen sonst sofort, das sieht nicht mehr aus wie auf dem Foto.“

Und wie oft geht so ein Schauspieler dann zum Friseur? „Vier, fünf Mal im Jahr“, sagt Holderbaum. Um sich dann gleich zu korrigieren: „Sechs, sieben Mal vielleicht.“ Und die Lieblingshaarfarbe? Holderbaum überlegt. „Bei Frauen blond, brünett. Bei Männern – keine Ahnung.“ Er selbst hat schwarze Haare. Und blaue Augen. Apropos – worauf achtet er zuerst, wenn er einen Menschen kennenlernt? Augen, Nase, Haare? Holderbaum: „Das erste, was man wahrnimmt, ist das Gesicht. Also: Augen.“

Und wo hier schon so viel von der Welt der Friseure die Rede ist, man geht da ja nicht nur zum Haareschneiden hin. Also, was darf in einem Friseursalon nicht fehlen? Holderbaums Antwort, sie kommt ganz schnell: „Gute Zeitschriften. Die meisten sind schlecht. Entweder Haar- und Frisurenlektüre – oder es sind diese bunten Blätter, in denen steht, wer mit wem welches Verhältnis hat. Die besten Zeitschriften sind meistens bei Ärzten zu finden.“ Nun gut – aber da geht ja kaum jemand zum Frisieren hin.

Holderbaum selbst dürfte in der Regel in Köln zum Friseur gehen, dort wohnt er schließlich seit vier Jahren. Und dort spielt er gegenwärtig auch Theater, den Bestatter im Stück „Unschuld“ von der Dramatikerin Dea Loher. Ein ganz schöner Kontrast zum Boulevard in Bremen. Aber genau so etwas mache ihm Spaß, sagt Holderbaum.

Studiert hat er zunächst Tanz, bevor er zum Schauspiel kam. Nach seiner Schauspiel- und Musicalausbildung spielte er unter anderem an Theatern in Hamburg und Hannover, Lübeck und Konstanz, Heidelberg und Salzburg. TV-Rollen hatte er beispielsweise in „Alles was zählt“ und „Unser Charly“. Das Bremer Publikum kennt ihn bereits aus „Ganze Kerle“ am Packhaustheater und „Best of Loriot“ auf dem Theaterschiff. Nun kommt „Triebe, Tratsch & Trockenhaube“ hinzu.