Gym im Viertel: Wie der Bremer Jugendhilfeträger „Hood Training“ wächst

Engagement

+ © Kuzaj „Hood-Training“-Gründer Daniel Magel im neuen Gym im „Aucoop“-Haus an der Weberstraße (Ostertor). © Kuzaj

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Thomas Kuzaj schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bremen – An den Wänden steht (in kunstvollem Graffiti-Style) geschrieben, dass man sich fair verhält und Respekt zeigt. Wer Werte wie diese verinnerlicht hat, kann stolz darauf sein. Unter anderem auch darum geht‘s bei dem Bremer Jugendhilfeträger „Hood Training“, der Jugendlichen in verschiedenen Stadtteilen und im Umland Sportangebote macht.

Junge Menschen, oft in Brennpunkt-Quartieren, mit Sportangeboten von der Straße zu holen und ihnen Perspektiven zu ermöglichen, das ist die Grundidee. Stichwort: Calisthenics, Training mit dem eigenen Körpergewicht. Hinzu kommt Kunst: Graffiti, Musik und Videoproduktion.

Alle Fäden laufen bei Gründer Daniel Magel in der Zentrale zusammen – in der „Main Base“ im Viertel; beim Verein „Aucoop“ an der Weberstraße im Ostertor. Und eben hier, da sind sie nun zu finden, die eingangs erwähnten beschriebenen und mit Bildern verzierten Wände. Sie zieren das neue Gym. Denn auch in der Zentrale richtet das Projekt dieser Tage einen Indoor-Trainingsraum ein. Vor ein paar Wochen war bereits eine Open-Air-Trainingsanlage im Ostertorpark eröffnet worden; unter anderem mit Unterstützung des Beirats.

Stiftungen sorgen für „Support“ – Magel braucht mehr Manpower

Nun kommt das Gym hinzu mit dem Ziel, es „durchgehend zu bespielen“, wie Magel sagt. Ende September, Anfang Oktober soll der Raum fertig sein. Engagiert hat sich hier beispielsweise die Bremer Fritz-Hollweg-Stiftung, die Organisationen unterstützt, die sich für benachteiligte Kinder einsetzen. Die kunstorientierte Karin-und-Uwe-Hollweg-Stiftung wiederum fördert „Hood Training“ bei Graffiti-Workshops, sagt Magel. Er freut sich über den starken und wachsenden „Support“. Wünsche hat „Hood Training“ gleichwohl noch – und zwar besonders in Sachen Manpower: „Wir suchen Trainer und Menschen, die sich in der Verwaltung engagieren“, sagt Magel.

Denn der Jugendhilfeträger wächst beständig, sprich: die Aufgaben wachsen weiter. Neue Arbeitsgemeinschaften an Schulen, neue Outdoor-Trainingsanlagen wie in diesen Tagen zum Beispiel im Carl-Goerdeler-Park in der Vahr. Auch in Bremerhaven will „Hood Training“ jetzt regelmäßige Trainingsangebote etablieren – Verlässlichkeit ist wichtig. „,Hood Training‘ hilft überall dort, wo es einen besonderen Ansatz braucht, um Jugendliche zu erreichen“, heißt es auf der Website des Jugendhilfeträgers. „Ich bin happy, dass wir da was aufbauen können“, so Magel über Bremerhaven.

Hinzu kommen überregionale Auftritte – so zum Beispiel heute, Sonnabend, beim „Street Jam“ am „Hangar 1“ auf dem Areal des früheren Flughafens Tempelhof in Berlin. Die Bremer haben das internationale Calisthenics-Meeting mit organisiert. Was von Tenever – wo neue „Hood-Training“-Kunstwerke Hauswände schmücken – aus aufgebaut worden ist, zieht in ganz Deutschland Kreise: Frustabbau und persönliche Bestätigung durch Sport und Kunst, dazu Toleranz und Respekt: das verbindet.