„Guter Kompromiss“: Drei Parteien stimmen Bremer Koalitionsvertrag zu

Von: Thomas Kuzaj

Grüne: Björn Fecker soll neuer Finanzsenator werden, Kathrin Moosdorf Umweltsenatorin. © dpa/Assanimoghaddam

Bremen – Der Weg ist frei für die Fortsetzung der rot-grün-roten Koalition in Bremen. Am Wochenende stimmten Landesparteitage von SPD, Grünen und Linken dem 169 Seiten umfassenden Koalitionsvertrag zu. Am Montag soll die Vereinbarung unterzeichnet werden. Und am Mittwoch, 5. Juli, wählt die Bürgerschaft dann den neuen Senat von Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD).

Die Vereinbarung sei „ein guter Kompromiss mit einer klaren sozialdemokratischen Handschrift“, sagte Bovenschulte vor 130 Delegierten im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus (Vegesack). „Vorrang hat die Versorgung aller Kinder mit einem Kita-Platz“, so der Sozialdemokrat. „Wenn die Kinder nicht in der Kita sind, dann können sie keinen Schulerfolg haben.“

Rote: Bürgermeister Andreas Bovenschulte mit der designierten Verkehrssenatorin Özlem Ünsal. © dpa/Assanimoghaddam

Veränderungen werde es bei der Verkehrspolitik geben, kündigte Bovenschulte an. Die SPD übernimmt das Verkehrs- und Bauressort von den Grünen, die bei der Wahl am 14. Mai große Verluste erlitten hatten. Nach SPD-interner Quote muss eine Frau Bau- und Verkehrssenatorin werden, was die schleswig-holsteinische Politikerin Özlem Ünsal nun an die Weser führt. Der Senat stehe weiter zur Verkehrswende, hieß es auf dem Parteitag. Gewünscht sei aber eine Abkehr von der „Brechstange“ und ideologischen Konflikten.

Diskussion um die Zukunft des Klinikums Links der Weser

Bremerhavener Sozialdemokraten beklagten, dass die SPD das Häfenressort an Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) abgibt: „Wir lassen uns unseren Hafen nicht wegnehmen!“ Bovenschulte musste die Wogen glätten: „Wir werden auch in dieser Konstellation massiven Einfluss auf die Hafenpolitik nehmen.“ Weiterer Kritikpunkt war die Zukunft des auch für die Umland-Versorgung wichtigen Klinikums Links der Weser. Der Umzug des Herzzentrums ans Klinikum Mitte regt viele SPD-Mitglieder auf. Bei den Linken sorgten die Pläne ebenfalls für deutliche Kritik.

Am Ende stand bei der SPD trotz alledem eine große Zustimmung zum Koalitionsvertrag – wie auch bei den Grünen im Bürgerzentrum Neue Vahr. Parteichefin Alexandra Werwath: „Wir können durchaus zufrieden sein mit dem Ergebnis der Koalitionsverhandlungen. Nach dem Wahlergebnis hätten wir kaum damit rechnen können, so viel grüne Programmatik in einem Koalitionsvertrag verankern zu können.“

Die Linken tagten am Sonntagnachmittag mit 57 Delegierten in Gröpelingen – weiter mitregieren oder doch lieber in der Opposition beispielsweise gegen Taser bei der Polizei demonstrieren? Fragen wie diese wurden hier lange und ausführlich diskutiert. Wirtschaftssenatorin Vogt: „Der rote Faden, der sich durch den Vertrag zieht, ist die soziale Frage. Mit den Bereichen Wirtschaft und Häfen haben wir die Verantwortung für die zentralen Stellen der Transformation. Unser Anspruch bleibt es, den sozial-ökologischen Wandel aktiv zu gestalten und dabei niemanden auf der Strecke zu lassen.“ Am Schluss: Zustimmung zur Koalition bei sechs Gegenstimmen und sechs Enthaltungen.