„Guter Geist“ und Koordinator an der Uni

Bremen - Das weitverbreitete Bild eines Hausmeisters mit grauem Kittel, der hier und da eine Birne wechselt: ein Klischee. Dass zu seinem Job viel mehr gehört, verrät schon die Bezeichnung seiner Tätigkeit an der Universität Bremen: Günther Süllow ist „Funktionsmeister Gebäudebetriebstechnik“. Sein wichtigstes Arbeitsmittel ist nicht etwa der Werkzeugkoffer, sondern sein Computer.

Unter den Regalen der Uni-Bibliothek findet sich sein Reich. Klemmt die Tür, geht das Licht nicht, kommt kein Strom aus der Steckdose, können sich die Mitarbeiter an Günther Süllow wenden. In seinem Büro sammelt er die „Tickets“ am Bildschirm ein, wie er die Fehlermeldungen nennt, und leitet sie an die richtigen Stellen weiter.

Seit drei Jahren koordiniert er seine Arbeit digital. „Sportturm“, „Keksdose“, Unicom, Cognium und das Seminar- und Forschungsgebäude SFG sind fünf der zehn Häuser und Anlagen, für die er zuständig ist. „Aktuell kommt noch ,Aldi‘ hinzu“, sagt der „gute Geist“ der Uni. Das ist sein persönlicher Arbeitstitel für die Zwillings-Neubauten an der Universitätsallee, die seit Kurzem unter anderem den Fachbereich Wirtschaftswissenschaft und den Discounter beheimaten. Da sei zwar alles baufrisch, Defekte seien kaum zu erwarten, aber: „Ein neuer Mitarbeiter kommt, und ein Zeitplan für notwendige Wartungsarbeiten muss festgelegt werden.“

Verantwortung für acht Mitarbeiter

Sechs Funktionsmeister verantworten die Koordination der technischen Reparaturen auf dem Campus, nach den Himmelsrichtungen in vier Planquadrate eingeteilt. Acht Mitarbeiter – Elektriker und Klempner – werden von Günther Süllow im Osten eingesetzt. Er selbst hat den Beruf des Elektrikers gelernt. „Mit 14 habe ich angefangen“, sagt der 58-Jährige, der in Schwarme im Landkreis Diepholz, aufgewachsen ist. 30 Jahre fast arbeitet er nun schon an der Uni.

Angefangen hat er im „Sportturm“. Der ist zwar angenagt vom Zahn der Zeit, doch immer noch sein Liebling unter den Gebäuden. „Früher wurde unsere Tätigkeiten von einem Ingenieur erledigt“, sagt Süllow, „der hatte dann aber weniger Gebäude zu betreuen.“ Jetzt belastet ihn die wachsende Arbeitsverdichtung zwar, aber er macht seinen Job, wie er sagt, unheimlich gerne. „Eigentlich sollte ich drei Viertel meiner Dienstzeit am Computer sitzen und ein Viertel unterwegs sein“, sagt er. Doch es sei genau andersherum. Der Koordinator ist ständig zwischen den Gebäuden auf Tour.

Neben dem täglichen Kleinkram gibt es aber auch größere Vorkommnisse. Bei Süllow heißt es dann: „Gefahr im Verzug, sofort handeln“. Ein Stromausfall der Steckdosen ist so ein Beispiel. „Wenn einer einen defekten Wasserkocher anschließt, fliegt der Schutzschalter raus. Dann sind alle Rechner aus, die Nutzer können nichts mehr machen.“

