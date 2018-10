„Guter Beton und ein heller Auftritt“

Bremens neue Visitenkarte: Der Gewinner-Entwurf für das Fernbusterminal kommt aus Dresden

+ Das Ensemble aus Fernbusterminal, Hotel und Parkhaus (rechts das Übersee-Museum). Es soll sofort aus allen Richtungen sichtbar sein, so die Hoffnung der Planer. - Foto: Knerer und Lang Architekten/Bauressort

Bremen - Von Steffen Koller. Das geplante Fernbusterminal am Bremer Hauptbahnhof hat jetzt ein ganz konkretes Gesicht bekommen. Bei dem Architektenwettbewerb überzeugte der Entwurf von Knerer und Lang Architekten zusammen mit dem Atelier Schmelzer Weber (Dresden) die Jury. Bis zum Frühjahr 2021 soll das Ensemble samt Parkhaus und Hotel fertig sein, hieß es am Donnerstag bei der Vorstellung des Siegerentwurfs. Bremen und Investoren wollen dafür tief in die Tasche greifen.