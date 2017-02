Gute Zeiten für Dienstleister

Die Entwicklung im Schiffbau trübt das Geschäftsklima. Doch noch gibt es Aufträge: Das Luftbild zeigt den verhüllten Luxusyacht-Neubau mit dem Projektnamen „U116“ an der Labradorkaje des Fischereihafens von Bremerhaven. Der Neubau ist für den neuseeländischen Geschäftsmann Graeme Hart bestimmt und wird bei Stahlbau Nord endausgerüstet. Der Rohbau wurde in Norwegen gefertigt. -

Bremen - Die Wirtschaft im Land Bremen ist stabil. Es gibt jedoch Unterschiede. Bremer Unternehmen bewerten ihre konjunkturelle Lage deutlich positiver als Betriebe in Bremerhaven, geht aus dem Konjunkturreport der Handelskammer zum Jahresbeginn 2017 hervor. Dieser basiert auf Angaben von 409 Betrieben aus Produzierendem Gewerbe, Handel und Dienstleistungen.

„Die Geschäftserwartungen haben sich wieder etwas verbessert“, sagt Dr. Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Kammer. Im Herbst 2016 haben der Brexit, die Unruhen in der Türkei oder die Wahl des neuen US-Präsidenten für Verunsicherung gesorgt. „Zum Jahreswechsel sehen die Unternehmen möglichen Auswirkungen auf die bremische Wirtschaft wieder etwas gelassener entgegen“, sagt Fonger. Und weiter: „Im Jahr 2017 wird mit einer gleichbleibenden Geschäftslage gerechnet.“ Überdurchschnittlich zufrieden sind derzeit die Dienstleister und das Baugewerbe. In Bremerhaven wird die aktuelle Lage neutral, die Entwicklung der nächsten Monate leicht negativ eingeschätzt. Fonger: „Die Entwicklungen in der Offshore-Energie und im Schiffbau, gepaart mit den außenwirtschaftlichen Risiken, dürften zur Eintrübung beigetragen haben.“

Das Geschäftsklima in der Industrie hat sich laut Konjunkturreport stabilisiert. 32 Prozent der Unternehmen bewerten ihre Geschäftslage positiv, nur zehn Prozent eher negativ. Mit neuen Arbeitsplätzen wird allerdings nicht gerechnet. „Nach dem kräftigen Wachstum der Industriebeschäftigung im Land Bremen im Jahr 2016 planen die Unternehmen 2017 eher mit rückläufigen Mitarbeiterzahlen“, heißt es.

Der Bauboom hält an. Davon profitiert die Bauwirtschaft. Sie meldet eine anhaltend gute Konjunktur. Der Konjunkturindikator liegt mit 116 Punkten deutlich über dem Zehn-Jahres-Schnitt (93 Punkte). Die Unternehmen im Grundstücks- und Wohnungswesen haben ebenfalls Hochkonjunktur. Ihre Ertragslage habe sich weiter verbessert.

Gute Geschäfte meldet auch der Einzelhandel. Einzelne stadtbremische Händler beklagten ein fehlendes Konzept für die Innenstadtentwicklung, sagt Fonger. Der Groß- und Außenhandel bewertet seine gegenwärtige Geschäftslage als neutral. Die Geschäftsaussichten sind erneut leicht gedämpft. Hierfür dürften die zunehmenden Risiken durch drohende Handelshemmnisse besonders für die Im- und Exporteure aussschlaggebend sein, so der Report. Das Geschäftsklima der Verkehrs- und Logistikwirtschaft habe sich nach der Eintrübung im Herbst wieder etwas erholt. Die Geschäftsaussichten werden im Durchschnitt leicht negativ bis neutral beurteilt.

Einen Konjunkturboom gibt es in den Dienstleistungen. Die Unternehmen melden eine bessere Ertragslage und mehr Auftragseingänge. Auch die Erwartungen an das Jahr 2017 seien überwiegend positiv, allen voran in der Stadt Bremen. Hoteliers und Gastronomen bewerten die aktuelle Geschäftslage positiv. Sie gehen allerdings von einer einer schlechteren Geschäftsentwicklung im Jahr 2017 aus, heißt es. - je