Zukunftsforscher Horst Opaschowski: Klimaschutz ist noch keine Herzenssache

+ Zukunftsforscher Horst Opaschowski war am Mittwochabend Impulsredner beim Neujahrsempfang des CDU-Wirtschaftsrats in Bremen. Foto: SUSSEK

Bremen - Von Jörg Esser. Bremen sollte nicht länger über „Armutsgefährdung“, „häufige Staus“ und „marode Straßen“ jammern, sondern die qualitativen Aspekte des Lebens in den Mittelpunkt rücken. Weiche Standortfaktoren wie der Zeit-Wohlstand, also das Gefühl, Zeit für sich zu haben, werden die urbanen Attraktivitätsfaktoren der Zukunft sein. So könne die nachhaltige Wachstumsagenda für die Bremer nur lauten: „Gut leben statt viel haben.“ Diese und andere Thesen stellte der Hamburger Zukunftsforscher Professor Dr. Horst Opaschowski am Mittwochabend beim Neujahrsempfang des CDU_Wirtschaftsrats im Atlantic Grand Hotel auf.