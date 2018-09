Gürtelschnallen und Feuerschalen beim Frauen-Kunstmarkt

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „La Weser“ heißt der Markt, und da merkt man(n) gleich, dass es weiblich wird. Und richtig, es heißt ja auch „die“ Weser. Und nochmal richtig, es handelt sich bei „La Weser“ ja auch um einen Kunsthandwerkermarkt von Frauen, um einen Kunsthandwerkerinnenmarkt also.

In der Villa Sponte am Osterdeich – mit Blick auf die Weser also – präsentieren ausgewählte Künstlerinnen am Sonnabend und Sonntag, 22. und 23. September ihre Arbeiten. Sie tun das am Sonnabend in der Zeit von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Eintritt: zwei Euro.

„Die Ausstellung bietet Frauen im Kunstbetrieb ein Forum, den hohen professionellen Grad ihrer Fähigkeiten und die Vielfalt ihrer anspruchsvollen und facettenreichen Werke zu zeigen“, so ein Sprecher. 22 Künstlerinnen sind mit von der Partie. Das Spektrum in Kunst, Handwerk und Design reicht hier nun von Gürtelschnallen, Schmuck und Kleiderkunst bis hin zu Keramik, Feuerschalen und Gartenobjekten.

„Mittlerweile gibt es so viele Kunsthandwerkermärkte mit Flohmarktcharakter. Das wirklich gut Gemachte ist selten geworden“, mein die Diplom-Designerin Maren Krämer, die den Frauen-Kunstmarkt seit zwei Jahren gemeinsam mit der Glaskünstlerin Irene Borgardt organisiert.

Zugelassen für „La Weser“ sind folglich nur professionelle Gestalterinnen, die Gebrauchsgüter und Kunstvolles als Unikate oder in Kleinserien fertigen. „Uns ist wichtig, immer wieder Neues zu präsentieren“, sagt Irene Borgardt. So wechseln die Ausstellerinnen alle zwei bis drei Jahre.

Erinnerung an Manfred Fuchs

Der Platz am Ende der Karl-Ferdinand-Braun-Straße im Technologiepark – direkt vor dem Sitz des Raumfahrtunternehmens OHB – wird in Manfred-Fuchs-Platz umbenannt. Das hat der Senat jetzt beschlossen. Der Beirat des Ortsamtes Horn-Lehe hatte dem Vorschlag bereits zugestimmt.

Prof. Dr. h.c. Manfred Fuchs (1938 bis 2014) war Ingenieur, Bremer Unternehmer und Stifter sowie Ehrenbürger der Universität Bremen. Gemeinsam mit seiner Frau Christa Fuchs hat er die Firma Otto Hydraulik Bremen (eben: OHB) zu einem international erfolgreichen Raumfahrtunternehmen ausgebaut.

Anfang der 60er Jahre war der gebürtige Südtiroler nach Bremen gekommen. Zunächst arbeitete er hier beim Raumfahrtunternehmen Entwicklungsring Nord (sprich: bei Erno). Manfred Fuchs wäre in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden.

„Ich freue mich, dass wir mit dem Manfred-Fuchs-Platz einem großen Bremer Unternehmer und Raumfahrt-Pionier ein Andenken in Bremen schaffen können. Manfred Fuchs hat zusammen mit seiner Ehefrau Christa Fuchs eines der bedeutendsten europäischen Raumfahrtunternehmen aufgebaut“, sagte Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD).

Und: „Manfred Fuchs hat mit seinem vielfältigen Engagement große Verdienste für die Entwicklung der Luft- und Raumfahrtindustrie in Bremen erworben. Ich habe ihn auch persönlich als Ratgeber sehr geschätzt.“

Besuch beim Bürgermeister

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) bekommt wieder Besuch – dienstlichen Besuch. Dr. Bambang Susanto, Generalkonsul der Republik Indonesien, macht am Montag, 10. September, seinen Antrittsbesuch in Bremen. Sieling empfängt den Gast in der Bibliothek des Rathauses. Außerdem besucht der Diplomat das Haus der Bürgerschaft und die Handelskammer im Haus Schütting.

Der Generalkonsul ist seit dem 28. März im Amt. Das Konsulat hat seinen Sitz in Hamburg und ist für die Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zuständig.