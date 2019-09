Vorfahrt fürs Rad: Günstig und schnell

Mobilitäts-Referent Michael Glotz-Richter vom Umweltressort vor den Ausstellungstafeln zum Fahrradmodellquartier in der Alten Neustadt. In Bremen werden etwa 25 Prozent aller Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt.

Bremen – „Ich fahr’ so gerne Rad“, sang einst Peter Petrel. In den 70ern war das. Die Nummer hatte etwas Vorausschauendes – heute fahren sehr vielen Menschen gerne Rad. Und die Rad-Enthusiasten wünschen sich mit Blick auf Klimawandel und Verkehrskollaps, dass noch mehr Menschen das gerne tun. „Fahr Rad! Die Rückeroberung der Stadt“ – das ist der Titel einer Ausstellung, die jetzt bei der Sparkasse (Am Brill) zu sehen ist.

Die Wanderausstellung ist ein Projekt des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt am Main. Sie soll zeigen, „wie Radfahren Spaß machen kann“, heißt es. Auf Einladung des Ressorts von Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) ist die Schau – im Rahmen der „Mobilitätswoche“ – in Bremen zu sehen; vorherige Stationen waren Berlin, Graz und zuletzt Kassel. Das Architekturmuseum will mit der Ausstellung Debatten anstoßen und Vertreter verschiedener Disziplinen miteinander ins Gespräch bringen, heißt es.

Das Motto: Verkehrsplaner, Städtebauer und Landschaftsarchitekten müssen zusammenwirken, wenn es um die Städte der Zukunft geht. Die Herausforderung – schon in der Gegenwart – ist, dass der Platz immer knapper wird. Der Raum ist begrenzt und muss, um den Verkehr im Fluss zu halten, neu aufgeteilt werden. Aber wie?

+ Mit Bildern, Grafiken und Videos präsentiert die Ausstellung die fahrradfreundlichen Konzepte. © Kuzaj

Beispielhaft zeigt die Ausstellung, auf welche Weise acht Städte und Regionen dem Fahrrad mehr Vorfahrt gewährt haben. Es sind sehr unterschiedliche Städte und Regionen: Kopenhagen, New York, Karlsruhe, Oslo, Portland, Barcelona, das Ruhrgebiet und – nicht weit von Bremen entfernt – Groningen.

Statistiker haben ausgerechnet, dass in Deutschland, wo es insgesamt 72 Millionen Fahrräder gibt, 11,4 Prozent aller Wege per Rad erledigt werden – sowie 21,1 Prozent zu Fuß, 11,5 Prozent in öffentlichen Verkehrsmitteln und 55,8 Prozent mit privaten motorisierten Fahrzeugen. Die Dänen legen 18 Prozent aller Wege mit dem Rad zurück, die Holländer 27 Prozent, die Münsteraner – ein ganz besonderes Völkchen – 38 Prozent.

Aber im Deutschland-Durchschnitt sind es eben nur 11,4 Prozent – hier liegt noch Potenzial, sagen die Ausstellungsmacher. Deshalb der Blick in die Fahrradstädte der Welt. „Auf Strecken unter fünf Kilometern Länge ist das Fahrrad das schnellste Verkehrsmittel in Großstädten“, heißt es in der Ausstellung.

Mehr Großstadt als New York geht kaum. 2007 begann die Verkehrsbehörde der US-Metropole damit, die Straßen der Stadt zu verändern – nicht mit langfristigen Millionenprojekten, sondern günstig und schnell. Mit Farbe und Schildern. Radfahren in New York? Die Idee war so verrückt, dass sie funktionierte. Bis 2013 baute die Stadt 650 Kilometer neuer Radwege. Es wurden breite Radwege angelegt. Nur, wer sich auf diesen Wegen sicher fühlt, wechselt aufs Rad – das war der Gedanke.

Zurück nach Bremen. In der Alten Neustadt entsteht – wie berichtet – ein Fahrradmodellquartier. „Die erste deutsche Fahrradzone“, so Mobilitäts-Referent Michael Glotz-Richter vom Umweltressort. Das Projekt ergänzt nun die Ausstellung des Deutschen Architekturmuseums – und das ist mehr als nur ein regionales Feigenblatt. Denn es zeigt sich, wie etliche der international diskutierten (und umgesetzten) Ideen – organisiertes Fahrradparken, Leihstationen, sichere Radwege – in die bremischen Planungen eingeflossen sind. Man könnte ein Lied davon singen wie einst Peter Petrel.

Termine zum Thema

Die Ausstellung „Fahr Rad! Die Rückeroberung der Stadt“ ist bis zum 25. Oktober in den Räumen der Sparkasse (Am Brill) zu sehen. Um die Zukunft des Fußverkehrs in Bremen geht es bei einem BUND-Vortrag am Dienstag, 17. September (Sparkasse am Brill, 19 Uhr, anschließend Workshop – Anmeldung dafür an: info@bund-bremen.net).

Über Chancen, Risiken und den möglichen Umfang der geplanten autofreien Bremer Innenstadt diskutieren Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), Ralph Saxe (Grüne), Heiko Strohmann (CDU) und die Architektin Professorin Ulrike Mansfeld am Mittwoch, 18. September. Beginn: 19 Uhr, Markthalle 8 (Domshof).

Kommentar: Nicht nur aufs Rad setzen

Von Thomas Kuzaj. Zu den politischen Lieblingsvokabeln der Gegenwart zählt die „Verkehrswende“. Dass damit keine Wende hin zu mehr Autoverkehr gemeint sein kann, muss angesichts verstopfter Straßen jedem klar sein. Ob mit dem Begriff aber auch immer eine Wende zum Guten gemeint ist, steht dahin.

Im Rahmen der „Mobilitätswoche“ zeigt die Bremer Sparkasse jetzt eine vom Deutschen Architekturmuseum konzipierte Ausstellung mit dem Titel „Fahr Rad! Die Rückeroberung der Stadt“. Es geht um „fahrradgerechte Infrastrukturen“. Und genau die klingen und schwingen ja stets mit, wenn von der „Verkehrswende“ die Rede ist.

Was daran so erstaunt, ist die Einseitigkeit, mit der das Fahrrad schnell zum Nonplusultra erklärt wird. Sie entspricht der Radikalität, mit der einst die „autogerechte Stadt“ geplant wurde – nur, dass eben das Rad das Auto als Ideal abgelöst hat. So, als wolle man die gleichen Fehler noch einmal machen, nur diesmal umwelt- und klimafreundlich. Allzu leicht rutschen dabei etliche Verkehrsteilnehmer aus dem Fokus.

Initiativen haben schon während der fahrradeuphorischen rot-grün-roten Koalitionsverhandlungen darauf aufmerksam gemacht, dass es Menschen gibt, die eben mit dem Rad nicht vorankommen. Zu einer „Verkehrswende“ gehört mehr. „Man kann nicht allein aufs Fahrrad setzen“, sagten Vertreter der Initiative „Einfach einsteigen“.

Die Initiative fordert einen fahrscheinlosen Nahverkehr, der über eine Umlage finanziert wird. Denn viele Menschen – darunter Pendler und Alte – seien auf Busse und Bahnen angewiesen. Stimmt. Wer aber in Bremen regelmäßig in Bussen und Bahnen sitzt, der weiß, dass das oft kein Vergnügen ist. Klapprige Fahrzeuge, schmutzige Sitze, Zugausfälle.

Von den Problemen bei den Regio-S-Bahnen ganz zu schweigen. Hier hat Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) jüngst den Druck auf die Nordwestbahn erhöht und eine Abmahnung angedroht. So etwas hätte aber schon viel früher passieren müssen. Die meisten Berufspendler werden kaum mit dem Rad aus dem Umland nach Bremen kommen, Besucher der Innenstadt auch nicht.