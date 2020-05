Grausiger Fund im Kleingarten: Bremer Polizei entdeckt Babyleiche

Grusel-Fund in Bremen: Die Polizei hat eine Babyleiche in einem Kleingarten entdeckt. Die Todesumstände sind noch unklar, der Hinweis kam direkt von den Eltern.

Bremen - Die Polizei hat auf einer Parzelle im Bremer Westen die Leiche eines Babys gefunden. Der Hinweis auf die genaue Fundstelle kam direkt von den Eltern, sagte am Dienstag auf Nachfrage Oberstaatsanwalt Frank Passade. Eine Obduktion soll nun Klarheit über die Todesumstände des Säuglings bringen.

Babyleiche in Bremen: Eltern informieren Polizei

Den Angaben zufolge hatte die Polizei am späten Sonnabendabend Hinweise auf ein totes Baby in einem Kleingarten erhalten. Daraufhin fuhren Beamte zur Parzelle und trafen ein Paar an. Die Frau, Ende 20, gab an, dass sie dort ein Kind zur Welt gebracht habe. Das sei jedoch bereits bei der Geburt tot gewesen, so laut Passade die Angaben der Frau.

Das Paar zeigte den Ermittlern dann, wo es das Neugeborene auf dem Gelände begraben hatte. Die Babyleiche wurde in die Rechtsmedizin gebracht. Eine Obduktion soll nun Aufschluss darüber geben, ob der Säugling bei der Geburt gelebt hat oder nicht.

gn