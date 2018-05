„Grundton D“: Nik Bärtsch im Sendesaal

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Die Musik japanischer Zen-Rituale, zeitgenössische europäische Musik, groovende Funk-Passagen – bei dem Züricher Komponisten und Pianisten Nik Bärtsch fließt so manches zusammen. Mit dem Quartett „Ronin“ ist er dabei, eine „Ritual Groove Music“ zu entwickeln – „klanglich und rhythmisch hochdifferenziert“, wie es heißt.

Und wie es klingt, wenn all dies zusammenfließt, das ist dieser Tage im Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee zu hören. Bärtsch und „Ronin“ treten dort auf – ihr Konzert beginnt am Sonntag, 27. Mai, um 20 Uhr. Mit Bärtsch auf der Bühne: Thomy Jordi (Bass), Kaspar Rast (Schlagzeug) und Sha (Bass- und Kontrabassklarinette). Eintritt: 25 Euro, ermäßigt 15 Euro. Karten gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung. „Mit minimalen Mitteln maximale Wirkung zu erzielen“ – das, so eine Sendesaal-Sprecherin, sei das Ziel der „Ritual Groove Music“ von Nik Bärtsch. „Bei aller Vielfältigkeit ihrer Einflüsse lässt diese Musik stets eine eigene Handschrift erkennen.“

Eine weitere Besonderheit zeichnet den Auftritt aus. Die Sprecherin: „Dieses Konzert ist ein Benefizkonzert des Deutschlandfunks für den Sendesaal im Rahmen der Konzertreihe ,Grundton D‘, die stets aus Denkmälern übertragen wird. Erstmals nun aus einem akustischen Denkmal – dem Sendesaal.“ Die Sendung zum Auftritt folgt dann am Sonntag, 24. Juni, um 21.05 Uhr im Deutschlandfunk – als „Konzertdokument der Woche“.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (Bonn) wiederum sieht die Konzertreihe „Grundton D“ als „großartige Möglichkeit, für bekannte und unbekannte Kleinode die Werbetrommel zu rühren“ – und das bundesweit.