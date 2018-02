Ariane-6-Zentrum: „Ein Leuchtturm der Innovation“

Grundsteinlegung für Erweiterungsbau

+ © Ariane-Gruppe/Koch Grundsteinlegung für das neue Ariane-6-Oberstufen-Integrationszentrum: Pierre Godart (v.l.), Jens Laßmann, Ekkehart Siering und Dirk Lanuschny. © Ariane-Gruppe/Koch

Bremen - Die Ariane-Gruppe hat am Montag den Grundstein für den Erweiterungsbau des Ariane-6-Oberstufen-Integrationszentrums in Bremen gelegt. Das neue Gebäude hat eine Fläche von 6000 Quadratmetern und eine Höhe von 21 Metern. Die schlüsselfertige Übergabe ist für Ende Oktober 2018 vorgesehen. Die Ariane-Gruppe hat rund 40 Millionen Euro für den Bau der neuen Integrationshalle investiert: ein Drittel davon fließt in den Bau der Halle, zwei Drittel gehen in die Infrastruktur der Halle, in der etwa 100 Mitarbeiter tätig sein werden.