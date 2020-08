Grünes Licht für Weyher Auftritt

Bremen – Es geht weiter voran in der Entwicklung des „Tabakquartiers“ in Woltmershausen: Die Baugenehmigung für das „Boulevardtheater Bremen“ sei erteilt worden, sagte eine Sprecherin des Projektentwicklers Justus Grosse. Ein Teil der denkmalgeschützten ehemaligen Lagerhalle der Tabak- und Zigarettenfabrik Brinkmann „Halle 1“ wird damit in den kommenden Monaten zum neuen Theater- und Komödienhaus umgebaut. Regie im „Boulevardtheater“ führen zukünftig der Bauunternehmer Heinz-Hermann Kuhlmann und sein Team vom Weyher Theater.

Die Fertigstellung des Theaters planen die Projektentwickler von Justus Grosse für Mai 2021. Ab September 2021 soll der Spielbetrieb starten. In den zweiten Teil der „Halle 1“ ziehen ab Anfang 2022 die Bremer Philharmoniker mit einem Übungssaal.

Spielbetrieb ab September 2021

Das „Boulevardtheater Bremen“ ist der zweite Standort des seit 20 Jahren aktiven Weyher Theaters, das als größtes und erfolgreichstes Privattheater Niedersachsens gilt. Im „Tabakquartier“ entsteht eine neue Spielstätte mit knapp 400 Plätzen. Theaterchef Kay Kruppa plant das „größte privat betriebene Komödienhaus Bremens“. „Industriearchitektur und -geschichte garantieren den Besuchern in Zusammenspiel mit moderner Theatertechnik und einem vielfältigen Programm ein ganz besonderes Theatergefühl“, schwelgen die Projektenwickler in Vorfreude. Kruppa planen Produktionen erfolgreicher Komödien sowie extra für das „Boulevardtheater Bremen“ geschriebener Stücke. Kruppa will in Bremen ein zweites Ensemble mit 15 Schauspielern etablieren.

Das Weyher Theater mit seinen 313 Plätzen war in Vor-Corona-Zeiten ein Publikumsmagnet – mit 80 000 bis 90 000 Besuchern pro Jahr. Das Theater erhält keine Subventionen. Und das soll auch in Bremen so bleiben, hat die Landesregierung bei der Vorstellung der Theaterpläne Ende Januar klargestellt.

Auch „Igel“ zieht ins „Tabakquartier“

Projektentwickler Grosse meldet für das Tabakquartier einen weiteren Neuzugang. Das weltweit tätige Technologie- und Softwareunternehmen „Igel Technology“ verlegt seinen Hauptsitz nach Woltmershausen. 2 500 Quadratmeter mietet das Technologieunternehmen im zweiten Obergeschoss des zweiten Bauabschnitts der „Fabrik“ an. Der Einzug ist für März 2021 geplant.

Grosse investiert 700 Millionen Euro

Das „Tabakquartier“ ensteht auf dem Areal der ehemaligen Areal der Zigaretten- und Tabakfabrik Martin Brinkmann („Lord“, „Lux“, „Peer Export“, „Texas“). Die Projektentwickler von Justus Grosse wollen das historische und mehr als 2 0 Hektar große Areal im vorderen Woltmershausen in ein Quartier verwandeln, in dem 1 500 bis 2 000 Wohnungen und rund 1 500 Arbeitsplätze entstehen. Das Bremer Traditionsunternehmen plant nach eigenen Angaben, in den nächsten Jahren 600 bis 700 Millionen Euro in die Quartiersentwicklung zu investieren. Im Rahmen dieser Entwicklung entstehen hier Büros, Wohnungen, „kulturelle und gastronomische Highlights“, Hotel, Kindergarten und Fitnessstudio, Parks sowie viele weitere Projekte.