Grüner Tee gegen Parkinson?

Zittern, reduzierte Mimik, Trippelschritte. Nach Demenzkrankheiten ist Parkinson schon heute die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung in Deutschland, die Fallzahlen steigen rasant. Neurologen forschen darum mit Hochdruck an Früherkennung und neuen Therapien, etwa mit dem Extrakt aus grünem Tee. Einen Ansatz vermittelt Professor Dr. Günter Höglinger auf der „Neuro“.

Bremen – An Mediziner, Therapeuten und Pflegekräfte sowie Betroffene und Angehörige wendet sich die Messe „Neuro 2019“. Sie findet am Sonnabend, 7. September, von 9.30 bis 16 Uhr im Congress Centrum (Bürgerweide) statt. Es geht auf der Tagung unter anderem um Parkinsn-Erkrankungen und neue Erkenntnisse zur Multiplen Sklerose (MS). Erstmals rückt die „Neuro“ zudem Kopfschmerzen und ihre Behandlung in den Fokus, sagt eine Sprecherin der Messe Bremen. Die Veranstalter vertreten ein ungewöhnliches Konzept: Alle Vorträge werden doppelt gehalten – einmal für Fachleute, einmal für Laien. Zudem vermitteln manche Referenten Alltagspraktisches wie Gymnastik- und Yogaübungen oder informieren über barrierefreies Reisen.

Was nun tun gegen Parkinson? Neben gängigen Behandlungsansätzen etwa mit Medikamenten und Logopädie beschreibt Professor Höglinger künftige Therapien. Unter anderem berichtet der Neurologe, Direktor der Klinik für Neurologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, über zwei große Studien mit Beteiligung seiner Teams. „Spark“ und „Pasadena“ beschäftigen sich den Angaben zufolge mit maßgeschneiderten Antikörpern gegen die Ablagerung des Proteins Alpha-Synuklein im Gehirn – „einer Art Impfung gegen Parkinson“, wie es heißt. Höglingers Team hat zudem eine klinische Studie zur Wirkung von Grüntee-Extrakt auf die Multisystematrophie (MSA) initiiert, eine besonders schnell verlaufende Parkinson-Variante. Diese erste Studie ihrer Art basiert auf Erkenntnissen zum Wirkstoff Epigallocatechin-3-gallate (ECGG). „Man weiß schon, dass regelmäßiger Teekonsum das Risiko verringert, an MSA zu erkranken“, sagt Höglinger. Nun gehe es um die Wirkung auf bereits erkrankte Menschen.

MS ist erneut ein weiterer Schwerpunkt der Messe. Zum Beispiel gibt Prof. Dr. Pawel Kermer vom Nordwest-Krankenhaus in Sande einen Überblick über allgemeine Therapiemöglichkeiten. Ergänzendes Thema der „Neuro“ in diesem Jahr: Kopfschmerzen. „Eine aktuelle Studie des Deutschen Kinderschmerzzentrums zeigt, wie weit verbreitet chronischer Kopfschmerz bereits unter Schülern ist. Von 2 000 Befragten leiden 40 Prozent darunter“, sagt Beirätin Dr. Katja Odin von der Paracelsus-Klinik Bremen.

Sind die Schmerzen nicht chronisch, sondern migränebedingt, verspricht ein neuer Therapieansatz Besserung: „Geschulte Patienten spritzen sich einmal monatlich einen Antikörper, der gegen spezifische Schmerzrezeptoren wirkt, die für Migräne verantwortlich sind“, so die Chefärztin der Neurologie weiter. gn

Mehr Infos unter

www.neuro2019.de