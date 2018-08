Grünen-Chef Ralph Saxe zieht sich aus dem Landesvorstand zurück

„Keinerlei politische Gründe“

+ © Kuzaj Ralph Saxe hat seinen Rücktritt als Vorsitzender der Bremer Grünen angekündigt. © Kuzaj

Bremen - Grünen-Vorstand Ralph Saxe schmeißt die Brocken hin. Der 59-Jährige hat am Montag seinen Rücktritt angekündigt. Er gebe seinen Posten aus persönlichen Gründen auf, teilte Saxe in einem Brief an die Parteimitglieder mit. „Mein Rücktritt hat keinerlei politische Gründe.“ Vielmehr sei wegen seiner bevorstehenden Scheidung enormer zusätzlicher Druck entstanden. Seine Kinder brauchten jetzt seine Zuwendung.