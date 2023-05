Grüne Wahlverlierer wollen in Bremen weiterregieren

Von: Jörg Esser

Anja Stahmann kündigte auf dem Parteitag der Bremer Grünen ihren Rücktritt an. © DPA/Strangmann

Die Bremer Grünen verlieren nach dem Debakel bei den Bürgerschaftswahlen ihr Spitzenpersonal. Auf einem Landesparteitag kündigte Sozialsenatorin Anja Stahmann ihren Rücktritt an.

Bremen – Die Weichen sind gestellt. Heute, Dienstag, sollen die Verhandlungen über eine Fortsetzung der rot-grün-roten Koalition im Land Bremen beginnen. Am Sonnabend haben sich die Grünen auf einem außerordentlichen Landesparteitag im Bürgerzentrum Neue Vahr einstimmig (bei zwei Enthaltungen) für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Am Donnerstagabend hatte bereits die Linke für die Aufnahme von Gesprächen votiert.

Die SPD hatte sich nach Sondierungsgesprächen für eine zweite Runde Rot-Grün-Rot entschieden und einer Koalition mit der CDU eine Absage erteilt. SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte sagte, mit Grünen und Linken gebe es letztlich mehr Schnittmengen.

Mit Bovenschulte an der Spitze war die SPD bei der Bürgerschaftswahl am 14. Mai mit 29,8 Prozent (plus 4,9 Prozentpunkte) stärkste Kraft vor der CDU (26,2 Prozent) geworden. Die Linkspartei hielt nit 10,9 Prozent in etwa ihr Ergebnis. Die Grünen rutschten von 17,4 auf 11,9 Prozent ab. Rot-Grün-Rot verfügt zukünftig über 48 von 87 Landtagssitzen.

Machtverhältnisse verschieben sich

Damit verschieben sich die Machtverhältnisse in einer möglichen Neuauflage des Linksbündnisses. Die Grüne müssen abspecken. Maike Schaefers Mammutressort Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (Skums) dürfte zerstückelt werden. Das bestätigte der Co-Vorsitzende der Grünen, Florian Pfeffer, am Sonnabend den Kollegen der Nachrichtenagenturen. Nach seinen Angaben sollen die Grünen die Zuständigkeiten für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung abgeben. Das habe die SPD in den Sondierungen zur Bedingung gemacht. Die Partei geht auch davon aus, dass sie zukünftig nur noch zwei statt drei Senatoren stellt.

Und dafür stehen die aktuellen Senatsmitglieder nicht mehr zur Verfügung. Dietmar Strehl (67, Finanzen) hatte bereits vor der Wahl seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Maike Schaefer (51) zog als Spitzenkandidatin am Tag nach der Wahl die Konsequenzen aus dem Grünen-Debakel und teilte mit, für den nächsten Senat nicht zur Verfügung zu stehen.

Linnert fordert neuen Pragmatismus

Und auf dem Parteitag kündigte auch Sozialsenatorin Anja Stahmann nach zwölf Jahren im Amt ihren Rücktritt an. Sie werde sich nach 24 Jahren in Bürgerschaft und Senat aus der ersten politischen Reihe zurückziehen, aus der Regierung ausscheiden und auch ihr Bürgerschaftsmandat nicht annehmen, sagte die 55-Jährige. Sie wolle den Weg für eine Erneuerung der Partei freimachen, sagte Stahmann, die laut Parteisprecherin Ina Schulze „mit frenetischem Applaus und Standing Ovations gewürdigt wurde“.

„Wir sind nicht zerknirscht, aber veränderungsbereit“, sagte die Co-Vorsitzende Alexandra Werwath auf dem Parteitag. Die langjährige Finanzsenatorin Karoline Linnert, die in einer Urwahl die Spitzenkandidatur zur Bürgerschaftswahl 2019 gegen Maike Schaefer verloren hatte, forderte ihre Partei zu mehr Pragmatismus auf. Die Bremer Grünen müssten wieder zugänglicher für alle Schichten in der Gesellschaft sein.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Henrike Müller, die über die Parteiliste in den nächsten Landtag gewählt wurde, sagte: „Es ist uns in den vier Jahren nicht gelungen, in die Stadt hinein zu wirken.“