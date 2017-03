Grüne setzen auf starken Rechtsstaat

Bremen - Von Jörg Esser. Die Bremer Grünen justieren ihre Position in der Innen- und Sicherheitspolitik neu. „Sicherheit in einem starken Rechtsstaat“ ist ein zwölfseitiges Positionspapier der Bürgerschaftsfraktion überschrieben.

Das Ziel sei es, eine „gute Balance zwischen Freiheit und Sicherheit herzustellen“, sagte Björn Fecker, stellvertretender Fraktionschef und innenpolitischer Fraktionssprecher der Bremer Grünen. Die Terroranschläge in Deutschland und Europa stellten Sicherheitsbehörden und Politiker vor neue Herausforderungen, so Fecker. Auch die Grünen müssten jetzt reagieren und hier und da umsteuern.

Die Bürgerschaftsfraktion plädiert für „verantwortliche und umsichtige Lösungen für konkrete Probleme“ und will auf „Symboldebatten“ verzichten. Fecker: „Unsinnige Gesetzesverschärfungen vorschnell und ungeprüft zu fordern, ist nicht unser Ding.“

Die Grünen setzen auf Prävention. Die gewaltbereite Radikalisierung von jungen Leuten soll im Aufkeimen erstickt werden. Dafür soll unter anderem das Team des Beratungsnetzwerks Kitap um mindestens vier Stellen aufgestockt werden. Prävention soll zudem in den Schulen beginnen. Ein Beratungsprogramm für Lehrer und Schulleitung ist angedacht.

Polizei soll wachsen

Die Polizei als „wichtiger Garant der Rechtsstaatlichkeit“ soll die Ausbildungskapazitäten voll ausreizen, die Beschäftigtenzahl – wie vom Senat geplant – auf 2 600 steigen. Zudem schlagen die Grünen vor, zusätzliche Tarifbeschäftigte einzustellen, um die Polizeibeamten von bestimmten Aufgaben (wie der Begleitung von Schwertransporten) zu entlasten.

Eine Videoüberwachung im öffentlichen Raum halten die Grünen an bestimmten öffentlichen Orten, die Terroristen als „weiche Ziele“ dienen könnten, für dauerhaft notwendig – so am Marktplatz und an der Domsheide. Während des Freimarkts soll auch die Bürgerweide zeitlich befristet videoüberwacht werden. „Es geht aber nicht darum, Berge von Videomaterial zu horten“, sagt Fecker. Vielmehr müssten Plätze und Großveranstaltungen tatsächlich überwacht werden. Fecker: „Es muss auch jemand da sein, der sich das anguckt.“

Der Einsatz der Bundeswehr im Inneren stößt bei den Bremer Grünen weiterhin auf Bedenken. Fecker: „Die Bundeswehr ist keine Reservepolizei.“ Beim Landesamt für Verfassungsschutz hingegen sei die Fraktion bereit, personell nachzusteuern. Den Einsatz von elektronischen Fußfesseln zur Terrorismusbekämpfung hält Fecker für eine untaugliche Placebo-Maßnahme: „Hier werden Smarties als Kopfschmerztabletten verkauft.“