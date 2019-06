Große Mehrheit der Grünen-Basis für „Koalition der linken Mitte“

Bremen - Die grüne Basis tickt in Bremen links. Und so hat die Landesmitgliederversammlung am Donnerstagabend dem Vorschlag des Parteivorstands, in Verhandlungen mit SPD und Linken für eine rot-grün-rote Koalition einzusteigen, zugestimmt. Eine große Mehrheit der Delegierten (nach Parteiangaben 94 Prozent) votierte im „Forum K“ (Rot-Kreuz-Krankenhaus) für das linke Bündnis und gegen eine bürgerliche Jamaika-Koalition mit Wahlsieger CDU und der FDP.

Es geht auf 18 Uhr zu: Das Veranstaltungzentrum im Krankenhaus-Souterrain füllt sich. Die meisten Grünen sind offensichtlich pünktlich. Und sie wollen entscheiden. Entscheiden, in welche Richtung die politische Reise in den nächsten vier Jahren gehen soll. „Ich will heute Argumente hören“, sagt ein etwa 50-Jähriger aus Findorff, nach eigenen Angaben „Grüner aus Überzeugung und seit gefühlten Ewigkeiten“. So ganz auf Schiene sind längst nicht alle Parteifreunde. „Wieder mit der SPD. Die Partei ist doch tot“, ist zu hören. Karin Krusche sagt: „Ich spüre an der Seite der SPD kein Aufbruchgefühl.“

Dann tritt die Grünen-Vorsitzende Alexandra Werwath ans Mikro. Es ist 18.10 Uhr. „Die Stimmkarten sind ausgegangen.“ 260 seien verteilt worden. 329 Mitglieder stimmen schließlich ab (860 hat die Partei). Maike Schaefer kommt, die Spitzenkandidatin. Es gibt donnernden Applaus. Die Grünen feiern sich erstmal selbst.

Rot-Grün-Rot löst auch Skepsis aus

Um 18.40 Uhr sind neue Stimmkarten da. Dann geht es los. Formalia. Endlich folgt die Debatte. Hermann Kuhn, der andere Landesvorsitzende, wirbt für die Weichenstellung des Vorstands. Für Rot-Grün-Rot als „Koalition der linken Mitte“. Die ersten Parteifreunde mischen mit. Viel Lob gibt es für die Sondierer. Aber auch kritische Töne. Jörg Golinski aus dem Beirat Schwachhausen spricht von einer „vollkommen falschen Entscheidung“. Er sagt: „Wir sollen mutig sein und den Wandel herbeiführen.“ Mit Jamaika. Es gibt wenig Applaus. Weit größer ist die Zustimmung, als eine junge Grüne ein linkes Bündnis als richtige Antwort auf den Rechtsruck in der Gesellschaft und die AfD bezeichnet. Der Bürgerschaftsabgeordnete Robert Bücking spricht von großen Risiken und großen Chancen bei beiden Dreier-Koalitionen.

„Wir wollen das Herz und der Gestalter der Koalition sein“, sagt Grünen-Spitzenkandidatin Maike Schaefer. Das Zünglein an der Waage zu sein, berge eine hohe Verantwortung. „Wir sind offen in die Sondierungen gegangen“, sagt sie. Und spricht noch einmal von konstruktiven Gesprächen. Nicht allen Grünen behagt es nach eigenem Bekunden, „Carsten Meyer-Heder ins Rathaus zu helfen“. Doch das Problem ist der dritte Partner. Fraktionsvize Björn Fecker äußert Zweifel an der Verlässlichkeit der Liberalen. „Unser Vertrauen ist nicht so groß, dass es für Jamaika gereicht hätte“, sagt Schaefer. Stattdessen wollen die Grünen das „Experiment“ mit den Linken eingehen. „Das ist ein Versuchsballon“, sagt die künftige Verhandlungsführerin.

Die Grünen wollen ihre Selbstständigkeit betonen und „nicht der grüne Steigbügel der SPD sein“. In die Personaldebatten der SPD wollen sich die Grünen nicht einmischen. Schaefer sagt: „Wir wollen aber möglichst schnell wissen, mit wem wir in den nächsten vier Jahren regieren.“