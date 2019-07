Grüne Karoline Linnert: „Politik ist Macht auf Zeit“

Bremen - Von Jörg Esser. Zwölf Jahre Finanzsenatorin und Bürgermeisterin in der rot-grünen Landesregierung, davor 16 Jahre im Parlament, nahezu durchgängig in der Fraktionsspitze. Karoline Linnert hat Spuren hinterlassen – in Bremen und in Berlin. Am 15. August soll die Bremische Bürgerschaft den neuen – rot-grün-roten – Senat wählen. Linnert ist nicht mehr dabei. Die 60-Jährige verlässt die politische Bühne.

Eigentlich war der Abgang später geplant – in vier Jahren. Der grüne Landesvorstand war im April 2018, mehr als ein Jahr vor der Bürgerschaftswahl, mit dem Vorschlag für ein „Drei-Mädel-Modell“ (so Linnert) vorgeprescht – mit Linnert als Spitzenkandidatin, Fraktionschefin Maike Schaefer auf der Zwei und Soziasenatorin Anja Stahmann auf der Drei. Doch die Basis spielte nicht mit und setzte einen Mitgliederentscheid zur Spitzenkandidatur durch. Linnert sagt heute: „Mit so viel Widerstand gegen das Modell hatte der Vorstand nicht gerechnet.“ Es folgt der Showdown: Linnert gegen Schaefer. Die Finanzsenatorin kündigt an, nur im Falle eines Sieges wieder für die Bürgerschaft kandidieren zu wollen. Und verliert die Abstimmung.

„Nach zwölf Jahren in vorderster Reihe wird man gewählt oder abgewählt, dann aber auch richtig“, sagt Linnert. Eine Konstellation mit ihr als Finanzsenatorin quasi hinter Maike Schaefer als Bürgermeisterin, das wäre für niemanden gut gewesen – „für Maike Schaefer, für die Grünen nicht, für mich nicht“. Die „leidenschaftlich und rund um die Uhr politisch denkende“ Grüne ergänzt: „Demokratie funktioniert nur, wenn Leute gewählt oder eben nicht gewählt werden. Ich bin häufig gewählt worden, dieses Mal eben nicht.“ Politik sei schließlich Macht auf Zeit.

Zurück auf Start. 1991 zog Linnert als junge Abgeordnete in die Bürgerschaft ein. In Bremen wird eine Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP an die Macht gewählt. Gegen Linnerts Votum. „In der Zeit habe ich viel gelernt“, sagt sie. Unter anderem, dass öffentlich ausgetragener Koalitionsstreit in der Bevölkerung nicht ankommt. Die Ampel wird ausgeknipst, die SPD abgestraft, die FDP fliegt aus dem Parlament, die Grünen landen wieder in der Opposition. Es folgen zwölf Jahre SPD-CDU-Koalition. „Wir haben gute Oppositionsarbeit gemacht“, sagt Linnert.

Linnert wird 2007 Finanzsenatorin

2007 dann wechselt SPD-Bürgermeister Jens Böhrnsen den Partner, setzt auf Linnert und die Grünen. Die ziehen mit dem Slogan „Wir schützen Bremens Kröten“ in den Wahlkampf. Linnert macht keinen Hehl daraus, dass sie Finanzsenatorin werden will.

Und so kommt es. Sie wird die bundesweit erste grüne Finanzsenatorin. Und bleibt es bis heute. „Was wir uns vorgenommen haben, haben wir eingelöst“, sagt die 60-Jährige. „Wir haben Bremen aus einer erdrückenden Notlage herausgearbeitet.“ Mittlerweile läuft die Bremer Schuldenuhr (der Schuldenstand liegt derzeit bei rund 21,5 Milliarden Euro) wieder rückwärts – um 91 Cent pro Sekunde. Linnert sagt: „Ich übergebe das Ressort in einem besserem Zustand als ich es vorgefunden habe.“

Gerumpelt hat es immer mal wieder. Das gehört zur Politik. Rücktrittsgedanken? Nach der Wahl 2015, als Jens Böhrnsen nach dem SPD-Debakel die Brocken hinwarf, habe sie den Gedanken gehabt, sich zurückzuziehen, sagt sie. Auch die Grünen hatten Stimmen eingebüßt, waren nach dem historischen Hoch von 2011 (22,5 Prozent) um 7,4 Prozentpunkte und wieder hinter die CDU zurückgefallen.

Dritte Amtszeit bringt Misstrauensantrag

Doch Linnert macht weiter. Und muss in ihrer dritten Amtszeit einen Misstrauensantrag im Parlament überstehen. Die finanzielle Schieflage der Bremer Landesbank (BLB) bringt die Grüne in die Bredouille. Die CDU wirft ihr eine „Vielzahl von Fehlern“ beim Krisenmanagement und schlechte Verhandlungsstrategien vor.

Die Zeit rund um die BLB-Krise im Winter 2016 sei sehr schwierig gewesen. „Das war ein Mehr-Fronten-Krieg.“ Als Aufsichtsratsvorsitzende der Bremer Landesbank habe sie das Bankengeheimnis wahren müssen. Presse und Parlament seien ihr an den Kragen gegangen. Sie habe in schwierigen Verhandlungen gesteckt und sei mittendrin heftig angezählt worden. „Das hat viel Energie gekostet, um das Ganze zu einem guten Ende zu bringen und sich nicht von den Bankern das Fell über die Ohren ziehen zu lassen.“

Heute sagt sie: „Die Sache ist ja gut ausgegangen,“ Bremen hat die BLB-Anteile für 180 Millionen Euro an die NordLB verkauft und zusätzlich Anteile an bremischen Unternehmen im Wert von gut 80 Millionen Euro erhalten. Das Misstrauensvotum scheitert im Juni 2016 klar. Nur 35 Abgeordnete wollten, dass Linnert geht. 45 stimmten für ihren Verbleib.

Jetzt will sie ein bisschen Pause machen nach „wilden Jahren mit viel Arbeit“. Es folge eine Lebensphase mit mehr Nachdenken und Gartenarbeit. Was sie vermissen werde? Die Zusammenarbeit im Team, im Senatorenbüro, mit den beiden Staatsräten. „Es hat nie Ärger und Gerempel gegeben.“ Komplexe Sachen wie Schuldenbremse und Länderfinanzausgleich seien erfolgreich gemeistert worden. „Das ist wie ein Puzzle aus 1 000 Teilen. Man setzt es zusammen, und am Ende fehlt kein Stückchen.“

Zur Person

Karoline Linnert wurde am 30. August 1958 in Bielefeld geboren. Von 1981 bis 1988 absolvierte sie ein Studium der Psychologie an den Unis Bielefeld und Oldenburg, das sie als Diplom-Psychologin abschloss. Linnert trat 1980 den Grünen bei. Von 1991 bis 2007 war sie Mitglied der Bremischen Bürgerschaft, zunächst als eine von drei Fraktionssprechern, zuletzt als Fraktionsvorsitzende. Seit Juni 2007 ist sie Finanzsenatorin und Bürgermeisterin im Land Bremen. Bei den Bürgerschaftswahlen 2007, 2011 und 2015 trat sie als Spitzenkandidatin der Grünen an. Bei der Urwahl der Spitzenkandidatin zur Wahl 2019 verlor sie im September 2018 gegen Maike Schaefer. Sie war verheiratet mit dem Künstler Helmut Oppermann (1953 bis 2015), hat zwei Kinder und lebt im Ortsteil Hastedt.