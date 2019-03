Großflächiger Stromausfall in Bremen

Vor allem im Westen

+ © swb/Wolff Vom Stromausfall war insbesondere der Bremer Westen betroffen. © swb/Wolff

Bremen – In vielen Teilen Bremens ist es am Montagnachmittag zu Stromausfällen gekommen. Betroffen war vor allem der Bremer Westen – Oslebshausen, Gröpelingen, Walle; auch das Krankenhaus Diako (dort lief das Notstromaggregat an). Im Bremer Osten, in Sebaldsbrück und in der Innenstadt kam es ebenfalls zu Ausfällen.