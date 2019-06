Großfamilien prügeln sich in Bremen

Erneut ist es in Bremen zu Schlägereien zwischen Großfamilien gekommen. Zeitweise sollen daran bis zu 80 Personen beteiligt gewesen sein, berichtete am Montag die Polizei. Zwei Beamte wurden leicht verletzt.

Bremen - Erst am Sonnabend hatten in Huchting zwei Jugendgruppen mit zeitweise 50 Beteiligten aufeinander eingeprügelt. Zumindest teilweise, so die Polizei, sollen Familienmitglieder der Huchtinger Gruppen auch am Streit am Sonntagnachmittag in Huckelriede und Kattenturm beteiligt gewesen sein. Ausgangspunkt diesmal war den Angaben nach wieder ein Streit zwischen zwei Jugendgruppen. Schließlich schlugen sich zwei Jugendliche. Ein 15-Jähriger wurde dabei leicht verletzt.

Schlägereien zwischen Großfamilien in Bremen

Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte flüchteten die Beteiligten, fünf Jungen wurden gestellt. Eine Stunde später ging’s in Huckelriede weiter. An der Prügelei sollen bis zu 80 Personen multikultureller Herkunft beteiligt gewesen sein. Die Polizei setzte ein Großaufgebot ein, war mit mehr als zehn Autos vor Ort. Bei der Festnahme zweier junger Männer wurden Einsatzkräfte massiv durch deren Angehörige behindert, sagte ein Sprecher. Mehrere Jugendliche mussten mit zum Revier.

Bremen: Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung

Es hagelte diverse Strafanzeigen – unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Gefangenenbefreiung.

Die genauen Hintergründe zu den Auseinandersetzungen sind bislang noch unklar, sagte der Sprecher weiter. Die Polizeipräsenz in den betroffenen Stadtteilen soll erhöht werden, hieß es.

Gesucht werden Zeugen für die Prügeleien. Hinweise an die Kripo unter der Rufnummer 0421/362-3888. gn