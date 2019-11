Großeinsatz gegen Schleuser in sechs Bundesländern, darunter auch in Bremen und Niedersachsen.

Bremen – Bei einem Großeinsatz gegen Schleuser hat die Bundespolizei am Mittwoch fast 40 Häuser in sechs Bundesländern durchsucht. Ein Mann wurde festgenommen.

Wie ein Sprecher sagte, lag der Schwerpunkt der großangelegten Aktion, an der 510 Einsatzkräfte beteiligt waren, im Bremer Stadtgebiet sowie in den Landkreisen Oldenburg und Osnabrück. In Bremen wurden elf, in Niedersachsen 18 Wohnungen, Einfamilienhäuser und Gewerbebetriebe durchsucht.

Die Leitung der Aktion im Auftrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück hatte die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Hamburg. Insgesamt durchsuchten die Beamten 38 Objekte in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Rheinland-Pfalz. Im Landkreis Osnabrück nahmen Bundespolizisten einen 52 Jahre alten Mann fest, gegen den ein Haftbefehl vorlag, wie es hieß.

Die polizeilichen Maßnahmen richteten sich laut Sprecher gegen eine Tätergruppe, die gewerbsmäßig Ausländer eingeschleust haben soll. Außerdem geht es um Beihilfe zur Falschbeurkundung sowie um illegale Überlassung von Arbeitnehmern. Den Beschuldigten verschiedener Nationalitäten wird vorgeworfen, insbesondere Ukrainer im Ausland angeworben, nach Deutschland gebracht und illegal als Arbeitskräfte vermittelt zu haben.

Einreise und Aufenthalt wurden den Angaben zufolge touristisch begründet, um einen sonst erforderlichen Aufenthaltstitel zu umgehen. Die Tatverdächtigen sollen die Ukrainer mit gefälschten EU-Ausweisdokumenten ausgestattet haben, damit sie sich bei Behörden sowie Sozial- und Rentenversicherungsträgern anmelden konnten. Als vermeintliche Unionsbürger sollen sie dann über eine eigene Arbeitsagentur der Verdächtigen an verschiedene Firmen vermittelt worden sein. Unterkünfte im Umkreis der Arbeitsstätte wurden gleich mit angeboten, heißt es.

Die Beamten stellten bei den Durchsuchungen Laptops, Handys, Dokumente, Geld und mehrere Waffen sicher. gn