Großeinsatz für Bremer Polizei: Familien geraten in Streit

Von: Jörg Esser

Ein Streit zweier irakischer Großfamilien hat ersten Erkenntnissen zufolge in der Nacht zu Sonntag einen Polizeigroßeinsatz in Huchting ausgelöst. Es gab drei Leichtverletzte.

Bremen – Eine Auseinandersetzung zwischen diversen Personen hat in der Nacht zu Sonntag einen Polizeigroßeinsatz in Huchting ausgelöst. Bei dem eskalierenden Streit wurden offenbar auch ein Messer und Pfefferspray eingesetzt. „Drei Männer wurden leicht verletzt und mussten zum Teil in Krankenhäusern behandelt werden“, sagte Polizeisprecherin Franka Haedke.

Ihren Angaben zufolge wurden Einsatzkräfte gegen 0.40 Uhr nach Kirchhuchting gerufen. Dort soll die Auseinandersetzung zwischen einigen Beteiligten im Bereich der Amsterdamer Straße begonnen haben. Anschließend seien bis zu zehn Angreifer mit mehreren Fahrzeugen geflüchtet, sagte Haedke. Die Polizei stoppte bei Fahndungsmaßnahmen im Umland zwei Autos mit insgesamt acht Verdächtigen. In einem Wagen fanden die Einsatzkräfte Beweismittel, eben Messer und Pfefferspray. Drei Männer mit leichten Blessuren und Augenreizungen mussten medizinisch versorgt und in Kliniken transportiert werden.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Beteiligten um Mitglieder von zwei irakischen Großfamilien, ergänzte Haedke. Und: „Die Hintergründe der Tat sind jetzt Bestandteil der umfangreichen Ermittlungen.“ Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.