Randalierende Jugendliche haben am Wochenende wieder für Polizei-Großeinsätze im Bremer Westen gesorgt. Diesmal spielte sich das Geschehen im Kino „Cinespace" ab.

Randalierende Jugendliche haben am Wochenende wieder für Polizei-Großeinsätze im Bremer Westen gesorgt. Diesmal spielte sich das Geschehen im Kino „Cinespace“ ab.

Bremen – Zwei Großeinsätze an zwei Tagen im „Cinespace“, dem Multiplexkino im Einkaufszentrum „Waterfront“ am Gröpelinger Weserufer. Am Freitagabend waren mehrere Dutzend Polizisten im Einsatz, am Sonnabendabend den Angaben zufolge noch etwas mehr als 24 Stunden zuvor. Für die Bremer Polizei werden aggressive Jugendliche zu einem extremen Problem.

Die Beteiligten hatten sich zunächst mit Popcorn und Nachos beworfen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dann sei es innerhalb und außerhalb des Kinos zu Handgreiflichkeiten gekommen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Die Beamten beruhigten die Besucher, verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Kinovorstellungen wurden beendet. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Bereits am Freitagabend hatte es in dem Kino Streit gegeben. An jenem Abend waren zunächst einige Jugendliche in Streit um belegte Sitzplätze geraten. Die „Angelegenheit“ wurde in den Vorraum verlagert, wo sich weitere Freunde und Verwandte einmischten und die Gruppe auf 15 bis 20 Personen anschwoll. Jugendliche der einen Partei sollen ein Messer gezogen und die anderen Jugendlichen bedroht und auch Reizgas versprüht haben, sagte Polizeisprecher Nils Matthiesen. Rettungssanitäter behandelten vor Ort vier Jugendliche, die durch das Pfefferspray Atemwegsreizungen erlitten hatten. Die Polizei nahm drei mutmaßliche Täter im Alter von 16 und 17 Jahren vorläufig fest und übergab sie anschließend ihren Erziehungsberechtigten, hieß es weiter.

Wie alt die anderen Jugendlichen sind, ob sie ebenfalls Migrationshintergrund haben, wie mehrere Zeugen und die Bäder-Gesellschaft als Betreiberin der Halle nach den Auseinandersetzungen bei der Kinderdisco im „Paradice“ am 18. Februar bestätigten, dazu konnte der Polizeisprecher am Sonntag auf Nachfrage keine Angaben machen. Die Auswertung laufe, hieß es. Nicht mal zu den drei vorläufig festgenommenen mutmaßlichen Tätern (wohl auch männlich) gab es am Sonntag weitere Angaben. Offen ist bislang ferner, ob die Randalierer – wie im „Paradice“ – mit der von Bremen bezahlten Freikarte ins Kino kamen. Geprüft wird nach Angaben von Matthiesen auch, wer von den Beteiligten womöglich sowohl am Freitag als auch am Sonnabend in die Auseinandersetzungen verstrickt war.