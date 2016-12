Nisar Tahir gründet Multikulti-Cricketteam

+ © Rieke Klotz Wicket-Keeper Skander Shakar (hinten) und Batsman Iftikhar Khan (vorne). Khan ist Spielertrainer bei der Cricketmannschaft der SG Findorff und Nationalspieler für Deutschland. © Rieke Klotz

Bremen - Von Rieke Klotz. Vier Jahre ist es her, dass Nisar Tahir auf eigene Faust in Findorff eine Cricketmannschaft gegründet hat. Die gelernte Einzelhandelskauffrau hat sich ihrer Leidenschaft, dem Cricket, verschrieben und sieht ihre Spieler als eine Familie an. Und diese „Familie“ wurde jetzt Deutscher Meister im Cricket.

Nisar Tahir ist „Baji“. „Baji“ bedeutet „große Schwester“ auf Urdu, der Nationalsprache in Pakistan. Die 47-jährige Mutter ist Initiatorin und Seelsorgerin der Cricketmannschaft der SG Findorff und für all ihre Spieler eben die „große Schwester“. Sie fährt ihre Schützlinge zum Training und holt sie auch wieder ab.

Die meisten Cricketspieler der Herrenmannschaft kommen aus Afghanistan und Pakistan. Das Training findet meistens auf Urdu statt. „Sobald ich da bin, wird hier aber deutsch gesprochen. Wir sind hier schließlich immer noch in Deutschland“, sagt die zweifache Mutter mit pakistanischen Wurzeln und grinst über beide Wangen. Sie ist in Deutschland, seit sie elf Jahre alt ist. „Manche meinen, ich sei deutscher als manch ein Deutscher. Ich achte sehr auf Pünktlichkeit und Sauberkeit“, sagt Nisar und lacht. „Es kommt beim Training jedoch immer mal vor, dass ich in einem Satz vier verschiedene Sprachen unterbringe, weil wir hier so multikulti sind. Aber das ist nicht schlimm, der Sport verbindet, und Sport spricht alle Sprachen.“

Dass sich die Spieler trotz der verschiedenen Sprachen auf dem Feld gut verstehen, zeigt der jüngste Sieg bei der Deutschen Cricket-Meisterschaft. Nisar ist mit der Herrenmannschaft der SG Findorff im Oktober nicht nur Deutscher Meister im Cricket geworden, sondern durfte sich auch im Goldenen Buch der Stadt Bremen verewigen.

+ Nisar Tahir trägt sich in das Goldene Buch der Stadt Bremen ein. © Rieke Klotz Zu dem Sportevent nach Erlangen ist sie zunächst gar nicht mitgefahren. Aber plötzlich hatte sie das Gefühl, dass sie noch hin muss. „Also habe ich abends um 22 Uhr noch entschieden, dass wir losfahren. Wir haben ein paar Spielerfrauen eingepackt und sind dann sieben Stunden auf der Autobahn in den Süden gefahren“, erzählt die 47-Jährige.

Wenn man Nisar fragt, wie sie überhaupt auf die Idee kam, eine Cricketmannschaft in Bremen zu gründen, muss sie schmunzeln: „Das werde ich ständig gefragt. Und dabei ist es eine so kurze Geschichte. Mein Mann Mohammad ist auch gebürtiger Pakistani und guckt zu Hause immer Cricket im Fernsehen. Irgendwann haben meine Töchter gefragt: ,Was guckt Papa da? Wir wollen das auch spielen'. Und dann habe ich einfach eine Mannschaft gegründet, damit wir in Bremen auch Cricket spielen können.“

Einige ihrer Spieler fand sie in Asylheimen. In Pakistan ist Cricket sehr beliebt. „Viele haben erst kein Wort Deutsch verstanden. Aber bei dem Wort ,Cricket' haben sie aufgehorcht und sind zum Training gekommen“, erzählt die 47-Jährige. „Am Anfang konnten einige nicht mal den Schläger richtig halten. Und jetzt sind wir Deutscher Meister.“

Nisars Töchter spielen in der Frauenmannschaft der SG Findorff, zusammen mit ihrer Mutter. „Ich wollte auch ein mal ein bisschen Verantwortung abgeben und lasse junge Studentinnen das Training leiten. So kann ich selber auch ein bisschen spielen und muss ich um nichts kümmern“, erzählt Nisar.

Um die Weihnachtszeit ist sie mächtig in das Herrentraining eingespannt: „Im Januar beginnt das Hallenturnier, da wollen wir auch wieder ganz oben mitmachen.“ Spielertrainer der Herren ist übrigens Iftikhar Khan.

Ein wenig besinnlich wird es trotzdem um die Weihnachtstage bei Nisar Tahir zu Hause. „Wir haben einen zwei Meter großen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer stehen“, berichtet sie. „An Weihnachten sind wir allerdings in London, bei meinen drei Brüdern. Dort ist Familienzusammenkunft. Und es wird wieder in allen Sprachen gefeiert.“

Das Crickettraining der Jugend findet sonntags von 11 bis 13 Uhr im Sportturm an der Universität Bremen statt. Die Männer ab 16 Jahren trainieren von 13 bis 16 Uhr. „Interessierte sind immer sehr willkommen“, sagt Nisar Tahir, die „große Schwester“.