Das große Krabbeln: Bremer Start-up plant erste Grillenfarm mit Kreislaufwirtschaft

Munteres Leben zwischen Papp-Paletten für Eier: In einer Wärmekammer in einem Bunker wachsen in Kunststoffboxen Grillen für die Nahrungsmittelbranche heran.

Bremen - Agraringenieur Florian Berendt (32) aus Bremen greift in eine weiße Kunststoffbox und klappt darin hochkant stehende Eierpaletten für Eier um. Ein deutliches Knistern und Rascheln ist zu hören. Hunderte von Grillen krabbeln nach hinten und oben.

Berendt will, unterstützt durch Crowdfunding, unter der Marke „EntoSus“ Deutschlands erste Grillenfarm aufbauen, die nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft Grillen für die Nahrungsmittelbranche produzieren soll. Seit zwei Monaten betreibt er gemeinsam mit der angehenden Lebensmitteltechnologin Melanie Christians eine erste Pilotanlage, um Investoren zu überzeugen. Er hat 45 Quadratmeter in einem Bunker in Walle an der Holsteiner Straße 101 gemietet und darin eine etwa fünf Quadratmeter große Wärmekammer aus Holz gebaut. In ihr herrschen ständig 30 Grad. Zudem sorgen Lampen für eine Simulation von Tag und Nacht im Zwölf-Stunden-Wechsel.

In der Kammer wachsen die Grillen in Kunststoffboxen heran. Sie verkriechen sich zwischen darin aufgestellten Eierpappen. Nach 30 Tagen friert Berendt die wechselwarmen Tiere ein, um sie zu Grillenmehl zu verarbeiten. Die Grillen fallen dabei in einen Schlaf, aus dem sie nicht mehr aufwachen. Ein anderer Teil wird nach 40 Tagen geschlechtsreif und zur Weiterzucht verwendet.

1,5 Kilo Grillen wirft eine Box in etwa ab. Vier Kilo Grillen ergeben ein Kilo Grillenmehl, das im Großhandel 40 bis 60 Euro einbringt. Grillenmehl kann zum Beispiel bis zu zehn Prozent des Dinkelmehls in Brot ersetzen oder auch 25 Prozent des Mehls in Kuchen. „100 Prozent sind nicht möglich, weil das Gluten und damit die Klebewirkung fehlt“, sagt Berendt.

Berendt hat inzwischen alle Eierpappen umgeklappt und ist hinten angekommen. Die Grillen bewegen wild ihre Fühler und lassen sich von den Mulden in der Pappe nicht von ihrem Weg nach oben abbringen. So sieht die Versorgung der Grillen aus: Aus einem Wassertank hängen feuchte Bänder heraus, an denen die Grillen trinken. Ihr Futter bekommen sie aus einem Automaten, einem kleinen Behälter mit einem Gitter drunter, durch das die Grillen fressen.

+ Blick in die Wärmekammer im Bunker: Hier hat Florian Berendt eine Pilotanlage aufgebaut und züchtet Grillen zum Verzehr. © KOWALEWSKI

Berendt zeigt eine Box, in der junge Grillen schlüpfen, auch Inkubator genannt. Die Eier liegen in Kokosfasern als Ersatz für Erde. Wenn die Jungtiere geschlüpft sind, fallen sie nach unten ins Dunkle zwischen die Pappen. Nach etwa zwei bis drei Wochen machen die Grillen einen enormen Wachstumsschub und brauchen dann auch viel Futter und Wasser.

Bereits die Pilotanlage ist in besonderem Maße nachhaltig. Berendt verfüttert Reststoffe aus der Agrar- und Lebensmittelindustrie. Darunter: Pellets aus der Kaffeeproduktion, in denen unter anderem die Schalen der Kaffeebohnen verpresst sind. Mögliches Futter sind auch Reste aus der Vermahlung des Korns und andere Abfallprodukte aus der Brotproduktion. Grillen fressen nicht nur solche Reste, sie verwerten sie auch optimal. Zwei Kilo Futter aus Reststoffen ergeben ein Kilo Grillen, die, im getrockneten Zustand, selber zu 50 Prozent aus Proteinen bestehen. „Es fließen keine Nährstoffe in den Aufbau von Knochen oder Federn“, sagt Berendt. Zudem würden Grillen viele Omega-3-Fettsäuren beinhalten und auch viel Vitamin B1, B2 und B12. Eine Hilfe, um die stets wachsende Weltbevölkerung zu ernähren.

Geröstete Grillen sind knusprig und schmecken ein wenig nach Nuss, sagt Berendt. Wie Grillen letztlich schmecken, hänge auch davon ab, womit man sie füttere. „Bei Versuchen hat man Insekten, in dem Fall Mehlwürmer, mit Zimt gefüttert und sie schmeckten dann auch nach Zimt“, sagt er. Berendt will mit „EntoSus“ nicht nur Grillenmehl liefern, sondern auch eigene Lebensmittel kreieren. Eine Idee hat er schon: ein Grillenhack mit Sonnenblumenproteinen. Berendt weiß, dass Menschen Grillen auf dem Teller oft mit Ekel begegnen. Wer probiert habe, ändere aber oft seine Meinung.

Die Versuchsanlage soll bis zum Jahresende einer Pilot-Farm mit automatisierten Zuchtboxen weichen, groß genug für acht Tonnen Grillenmehl pro Jahr. Ein erster Schritt dazu soll über Crowdfunding getan werden. Bis zum 18 März läuft eine Kampagne auf der Plattform Startnext. „Unser erstes Fundingziel waren 12 500 Euro. Dieses Ziel haben wir nun erreicht. Unser zweites Ziel sind 50 000 Euro. Wir sind derzeit bei gut 18 000 Euro“, sagt Berendt.

Mehr unter

www.entosus.de.

Info: Über den Gründer Florian Berendt

Florian Berendt ist Agraringenieur und beschäftigt sich schon seit fast zehn Jahren mit dem Thema Insekten als alternative Proteinquelle. Er arbeitete auf verschiedenen Ökohöfen in Norddeutschland, um praktische Erfahrungen im Marktfruchtanbau und der ökologischen Tierproduktion zu sammeln. Er studierte nebenberuflich Agrarmanagement und Landwirtschaft und schrieb seine Bachelorarbeit zum Thema Insekten als alternative Proteinquelle in der Human- und Tierernährung.

2019 gründete der Agraringenieur das Start-up „EntoSus“. Seit Anfang dieses Jahres unterstützt ihn die angehende Lebensmitteltechnologin Melanie Christians. Sie hat eine Ausbildung zur Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk mit dem Schwerpunkt Fleischerei abgeschlossen. Seit 2017 studiert sie Lebensmitteltechnologie in Bremerhaven. Auf der Suche nach einer Alternative zu Fleischprodukten stieß sie auf das Thema Insekten. (gn)