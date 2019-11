„Kunst.Hafen.Walle“: 70 Ateliers, Werkstätten und Theater öffnen

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ein Waller Wahrzeichen funkelt den Betrachtern entgegen. Künstlerin Petra Heitkötter hat mehrere Fotos des Fernsehturms auf Bilder gedruckt und dann mit Glas-pigmenten bedeckt. Heitkötter ist Mitorganisatorin des Projekts „Kunst.Hafen.Walle“, bei dem am Wochenende etwa 70 Waller Ateliers, Werkstätten, Theater und weitere „kreative Orte“ öffneten. Etwa 100 Künstler waren mit von der Partie.

Der Fernsehturm erstrahlt bei Tag, bei Sonnenaufgang unter rotem Himmel und auch bei Sonnenuntergang, wo faszinierende rote und blaue Farben am Himmel zu sehen sind. „Morgens, wenn meine Jalousie hochfährt, gucke ich immer auf den Fernsehturm“, sagt Heitkötter. Sie vermietet Kunstappartements. Sehr prächtig ist eine Wand mit Preziosen, kleinen Kostbarkeiten. 335 kleine Bilder hängen nebeneinander, jeweils zehn Zentimeter mal zehn Zentimeter groß. Eine Vielfalt von Eindrücken ergibt sich. Rost, Metall, Glitter und verschiedenste Pigmente sind auf den Bildern sehen. In der Mitte ist ein Feld von der Umgebung abgetrennt. „Do your own composition“ steht darüber. Hier können Besucher nach ihrem Geschmack Preziosen aufhängen.

Stefan Möller (50) und Alexandra Piel (47), Besucher aus Dortmund, sind vom „Kunst.Hafen.Walle“ und der Vielfalt angetan. „Wir schauen alle Orte an, die am Wegesrand sind“, sagt Möller.

+ Eine Wand voll unterschiedlicher Eindrücke: Petra Heitkötter zeigt ihre Preziosen. © MKO Etwa ein Dutzend Zuschauer blickt auf die Drehscheibe. Gabriele Klamm sitzt dahinter. Die Keramikerin zeigt, wie aus einem Tonklumpen ein Gefäß wird. Sie drückt das Zentrum des inzwischen gerundeten Klumpens ein. „Zuerst macht man den Boden“, sagt sie. „Es darf nicht eiern, sonst wird es schief.“ Dann zieht sie langsam die Wand des Gefäßes hoch. Sie stellt ein Gefäß auf die Drehscheibe, das schon einen Tag getrocknet ist. Mit einer kleinen Metallschlinge arbeitet sie am Fuß, höhlt ihn in der Mitte aus. Dann glättet sie die Oberfläche des Gefäßes mit einer Metallscheibe. „Ich lass' das dann eine Woche stehen und brenne es 950 Grad“, sagt sie. Dann erfolge die Glasur und ein zweiter Brenngang bei 1 250 Grad.



Bunt schaut es in der „Blueberry Beach Galerie“ aus. Die Bilder von Joschua Parksteinhoff (35) und Zoe Keleti (30) haben Tiefgang. Auf dem Bild „Cut the strings“ hält ein kleines Mädchen mit einem Teddy im Arm abwehrend die Hand hoch.

Über dem Mädchen in einer Großstadtumgebung zieht eine Hand die Fäden einer Marionette. „Es geht darum, die Fäden zu lösen und sein Potenzial zu entfalten“, sagt Parksteinhoff. „Ein Beispiel ist Zuckersucht. Man muss sie realisieren, um sich von ihr zu befreien und sein Potenzial entfalten zu können.“