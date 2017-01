Grosse investiert   in Bremerhaven

Ein Blick in die Zukunft mit zwei neuen Gebäuden und 20 neuen Mietwohnungen in Bremerhaven.

Bremen/Bremerhaven - Der Bremer Projektentwickler Justus Grosse forciert sein Engagement in Bremerhaven. So hat das Immobilienunternehmen unter anderem ein Grundstück am Alten/Neuen Hafen gekauft und damit zugleich den Startschuss für die Realisierung des Projektes „Panorama Bremerhaven“ gegeben. Außerdem hat Grosse nach eigenen Angaben in direkter Wasserlage ein Grundstück für den Bau von zwei Wohn- und Geschäftshäusern erworben.

Im Projekt „Panorama“ entstehen – direkt am Wasser – 48 „hochwertige“ Eigentumswohnungen sowie fünf Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss plus Tiefgaragenplätze. Die Bauherren werben mit „hellen und transparenten Fensterfronten und einet modernen zeitlosen Ausstattung“ und einer „einzigartigen Architekturqualität“. Entwickelt werden die Gebäude vom Architektenbüro Ravens Plus. Das Investitionsvolumen beziffert das Unternehmen auf fast 15 Millionen Euro. Vertriebsstart ist im Februar. Der Baubeginn ist fürs Frühjahr, die Fertigstellung für den Frühsommer 2018 geplant.

Auf dem anderen Grundstück soll bereits im Frühjahr mit dem Bau der beiden insgesamt 20 Wohnungen und vier Gewerbeeinheiten umfassenden Gebäude begonnen werden, heißt es. Und weiter: „Entstehen werden barrierearme, innenstadtnahe und hochwertige Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen mit großzügigen Balkonen und Terrassen sowie einer vollständigen Tiefgarage unter dem Gebäude.“

Vertriebsstart für die Mietwohnungen ist im Sommer dieses Jahres, die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2018 geplant. Insgesamt investiert Justus Grosse in dieses neue Objekt mehr als fünf Millionen Euro.

je