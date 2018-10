Platz für junge Gründer in alten Brinkmann-Gebäuden

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Platz für junge Gründer schafft das Immobilenunternehmen Justus Grosse auf dem ehemaligen Brinkmann-Gelände in Woltmershausen. Mit Start-ups soll einigen alten Gebäuden neues Leben eingehaucht werden. Name des Gründerzentrums: „Die Fabrik“. Investionsvolumen: 20 Millionen Euro.

Im Mai hatte der Bremer Projektentwickler Justus Grosse das alte Brinkmann-Gelände gekauft. In den nächsten Jahren will das Unternehmen hier 240 Millionen Euro investieren. Unter anderem entstehen 1 200 Wohneinheiten. Dazu gehört das, was seit einiger Zeit zugunsten des sozialen Wohnungsbaus recht stiefmütterlich behandelt wird: Reihenhäuser, beliebt bei Familien. Etwa 15 Hektar umfasst das Gelände, das früher die größte Tabak-Produktionsstätte Europas mit bis zu 6000 Mitarbeitern war.

Justus Grosse bezeichnet das Entwicklungsgebiet im Südwesten Bremens als „chancenreich“. Das ehemalige Brinkmann-Areal ist Teil eines 55 Hektar großen Entwicklungsgebietes, welches im Rahmen der Masterplanung Woltmershausen mittelfristig zu einem breit aufgestellten und vielfältig durchmischten neuen Zukunftsquartier entwickelt werden soll.

Für Joachim Linnemann und Clemens Paul, beide Geschäftsführer bei Grosse, ist klar, dass die an der Hermann-Ritter-Straße/Hempenweg gelegenen alten Verwaltungs- und Fabrikationsgebäude als „elementarer Identifikationsstifter für das Gesamtquartier“ erhalten werden sollen. Aus diesem Grund bleibt ein Teil des Entwicklungsgebietes langfristig im Bestand des Immobilienunternehmens.

+ So soll es in dem Gründerzentrum „Die Fabrik“ in den Brinkmann-Gebäuden einmal aussehen. Für 20 Millionen Euro schafft der Projektentwickler Justus Grosse Platz für Start-ups. © Justus Grosse

Erste Entwicklungskomponente wird das Gründer-Projekt „Die Fabrik“, gaben Linnemann und Paul am Freitag bekannt. Auf diese Weise wollen die Unternehmer die leerstehenden Gebäude mit Leben füllen. Die vermietbare Fläche umfasst mehr als 10.000 Quadratmeter. Das Projekt soll der erste Bauabschnitt eines innovativen Gründerzentrums werden. Paul: „Die Verbindung aus denkmalgeschützter Fabrikimmobilie mit modernster Infrastruktur soll jungen und innovativen Unternehmen somit eine ideale Ausgangsbasis geben.“ Start-ups stehen Lofts ab 60 Quadratmeter zur Verfügung. „Damit sprechen wir unterschiedliche Nutzergruppen an“, sagte Linnemann.

Den Angaben zufolge sind die Grundrisse in den vier Meter hohen Räumen flexibel. Die Kreativen erwartet ein modernes energetisches Konzept in Verbindung mit alter Fabrikatmosphäre. Und ja, Hochleistungsinternet soll es für die Kreativen auch geben. „In historischen Gemäuern mit modernster Infrastruktur neue Ideen weiterzuentwickeln, ist hier wie an kaum einem anderen Standort möglich“, betonten die Projektentwickler. Damit werde die Tradition der erfolgreichen Projekte wie „Speicher 1“, „Weinkontor“ und „Alte Schnapsfabrik“ erweitert. Die Umbauarbeiten für das Millionenprojekt sollen im Frühjahr 2019 beginnen. Erste Nutzer können dann bereits Ende 2019 in die „Fabrik“ einziehen.