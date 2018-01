Max Raabe erster „Wintergast“ der Saison im Theater am Goetheplatz

Bremen - Von Martin Kowalewski. Max Raabe ist wie immer elegant gekleidet, als er als erster „Wintergast“ der neuen Talk-Saison im Theater am Goetheplatz erscheint – zum Gespräch mit Moderator Alexander Brauer von „Bremen Zwei“: Cordjacke, rot-weißes Hemd und eine mit roten Punkten versehene Krawatte.

Auch Brauer hat sich in Schale geschmissen: Hemd, Hose und Jackett. Aber orangenfarbene Socken zu den Turnschuhen! Nun, ein stilvolles Gespräch beginnt. Raabe ist charmant, drückt viel aus, auch mit seinen Händen. Der Raum ist voll, alle Plätze sind belegt.

Am Vorabend hat Raabe noch in der Stadthalle von Osterholz-Scharmbeck gespielt. Moderator Brauer: „Es soll Standing Ovations gegeben haben. Passiert das öfter?“ Der Sänger gibt sich bescheiden. „Das kommt vor. Vielleicht wollten die Leute auch einfach nur nach Hause gehen.“

Mein kleiner grüner Kaktus

Raabe erzählt unter anderem, dass zu seinen neu komponierten Songs meist mehr Text entsteht, als schließlich übernommen wird. Das mache die Bühnenauftritte nicht immer einfacher. „Mein Gehirn versucht mir manchmal Fallen zu stellen. Ich halte mich aber meistens an den letztverfassten Text“, sagt Raabe.

Ein Song müsse für die Besucher immer ins Programm: „Mein kleiner grüner Kaktus“. Denn: „Der Song ist unter zwei Minuten lang, aber die Freude, die er macht, ist enorm.“

Tischmanieren sind wichtig

Viele der Besucher nehmen während des Talks ein Frühstück ein. Moderator Brauer erzählt, ihm sei zu Ohren gekommen, das Raabe besonderen Wert auf Tischmanieren lege: „Sie sagten mal, auf dem Teller sollte mehr Fleisch zu sehen sein als auf dem Stuhl.“ Raabe antwortet, dass er diesen Satz immer noch für richtig hält. Allerdings seien ihm andere Sachen noch wichtiger als Tischmanieren.

Der Titelsong des neuen Albums „Der perfekte Moment … wird heut‘ verpennt“ wird gespielt, ein Lied über den Genuss der Faulheit. Dem Moderator merkt an, dass sich der Song recht stark vom Stil der 20er und 30er – mit dem Raabe bekanntgeworden ist – entfernt habe.

Viele kleine Anekdoten

Raabe erzählt daraufhin von modernen Elementen, die er häufig in seine Songs einbaut. Er erinnert an den Text aus seinem Song „Rinderwahn“: „Der Mensch isst gerne Tiere auf, da kam die Kuh als erste drauf. Drum nennt sie ihren Racheplan Rinderwahn.“ Das sei ohne Zweifel ein Thema der Gegenwart. Moderne Elemente würden auch vermeiden, dass es zu „Etikettenschwindel“ komme.

Viele kleine Anekdoten kommen im Laufe des Gesprächs heraus, so auch, dass Raabe mit seinem „Palastorchester“ auf der Hochzeit des Schock-Rockers Marilyn Manson gespielt hat. „Wir waren neugierig und haben das mal mitgenommen. Es ging ja nur um eine Einlage von 20 Minuten“, erzählt Raabe. „Die Braut bat mich, ,Ave Maria‘ zu singen, während sie die Schlosstreppe zum Altar heruntergeht. Sie raste mit so einem Tempo die Schlosstreppe herunter, dass sie am Altar war, bevor ich anfangen konnte zu singen.“

Raabe und seine Musiker hätten mitgefeiert. „Wir haben dann zum Tanz gespielt. Die wilden, schwarz gekleideten Gäste, die sonst nur Hardrock hören, tanzten dann zu Foxtrott und Walzer“, sagt Raabe. Die Gäste lachen.