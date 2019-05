Große Eröffnung der Musterwohnung am 05.05.2019 mit Grillfest

Bremen. Das bekannte Bremer Unternehmen Justus Grosse Projektentwicklung errichtet aktuell auf dem Grundstück Habenhauser Landstraße 263 und 265 ein attraktives Neubauprojekt mit 52 Eigentumswohnungen und vier Gewerbeeinheiten, welche im Spätsommer 2019 bezugsfertig sind. Das Projekt „Stadtvillen Habenhausen“ bietet hochwertig ausgestattete Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen zum Kauf mit Größen zwischen ca. 57 und 122 Quadratmetern, die sich sowohl zur Eigennutzung als auch ausgezeichnet als Kapitalanlage eignen. Über 82 Prozent der Wohnungen sind bereits verkauft.

„Mit den Stadtvillen Habenhausen können wir Interessierten ein tolles Gebäudeensemble, bestehend aus vier Häusern mit über 50 Wohnungen, vier Gewerbeeinheiten und einem geschmackvoll gestalteten Außenbereich, anbieten. Habenhausen mit seiner unmittelbaren Lage am Werdersee ist ein toller Stadtteil, der auch für Familien von großem Interesse ist. Schön ist deshalb, dass wir nicht nur kleinere Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen anbieten können, sondern auch familienfreundliche Vier-Zimmer-Wohnungen mit ca. 120 Quadratmetern“, erklärt Vertriebsleiter Christian Rau von der Justus Grosse Projektentwicklung.

Zu den Highlights der Wohnungen zählen unter anderem durchdachte Grundrisse mit vielen Fenstern und zeitgerechtem Lichtkonzept, Echtholz-Parkett, Fußbodenheizung, moderne Bäder mit stilvoller Sanitärausstattung und bodentiefen Duschen, Gegensprechanlagen mit Video-Funktion, alle Wohnungen mit Balkon oder Terrasse mit größerem Gartenanteil, Abstellräume in den Wohnungen sowie separate Keller. Die Dachgeschosswohnungen werden in den Wohnräumen in den Dachraum geöffnete Geschossdecken mit einem lichten Maß von über 3,2 Metern haben. Große Aufzüge im Treppenhaus komplettieren das Wohnerlebnis. Auch der Erwerb eines Stellplatzes in der hauseigenen Tiefgarage ist selbstverständlich möglich.

„Das Gebäudeensemble wird einmal das Zuhause vieler wunderbarer Menschen sein. Gerade auch ältere Menschen sind überaus interessiert an den altersgerechten, barrierearmen Wohnungen. Wir freuen uns schon jetzt sehr über die tollen Hausgemeinschaften und das entspannte Miteinander, das auf dem Gelände entstehen wird“, berichtet Sabine Werkshage, Vertriebsmitarbeiterin von Justus Grosse, über die bisherigen Käufer und Käuferinnen.

Kontakt

Die große Eröffnung der Musterwohnung mit Grillfest findet am Sonntag, 05. Mai 2019, zwischen 14 und 17 Uhr in der Habenhauser Landstr. 263 und 265 statt. Telefonische und schriftliche Auskünfte erteilt die Justus Grosse Projektentwicklung GmbH gerne unter Telefon 0421 30 80 68 -97/ -99 oder verkauf@justus-grosse.de. Weitere Informationen finden Sie auch auf www.stadtvillen-habenhausen.de. Der Erwerb erfolgt provisionsfrei!