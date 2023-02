Große Drogen-Razzia in Bremen: Beamte durchsuchen 9 Wohnungen und 2 Parzellen

Von: Fabian Raddatz

Einsatzkräfte haben in Bremen eine große Drogen-Razzia durchgeführt. Die Beamten wurden fündig, stießen unter anderem auf eine Indoor-Plantage.

Bremen – Unter der Leitung des Zollfahndungsamtes Hannover haben Beamte am frühen Donnerstagmorgen, 16. Februar 2023, im Bremer Stadtgebiet nach Drogen fahndet. Insgesamt 9 Wohnungen und 2 Parzellen wurden durchsucht. Dabei wurden die Einsatzkräfte auch fündig.

Eine der Verkaufsverpackungen für Marihuana, die der Zoll sichergestellt hat. © Zoll Hannover

In dem Keller eines Hauses stießen die Ermittler auf eine abgeerntete Marihuana-Plantage. Des Weiteren fanden sie zwei Kilogramm THC-haltige Fruchtgummis, aus den USA eingeschmuggeltes Marihuana sowie diverse leere Pakete, die laut Polizei vermutlich zum Schmuggel der Betäubungsmittel genutzt wurden.

Das Amtsgericht Bremen erließ gegen den 39-Jährigen Hausbesitzer Haftbefehl.

Als Spezialkräfte der Bremer Polizei in weiteres Haus eindringen wollen, bemerkten die Beamten, wie mehrere Beutel und Pakete mit Marihuana aus einem der Dachgeschossfenster geworfen wurden. „Zusammen mit weiteren Funden in der Wohnung wurde hier rund ein Kilogramm Marihuana sichergestellt“, schreibt der Zoll Hannover in seinem Bericht.

Die Beamten durchsuchten noch sieben weitere Wohnungen sowie zwei Gartenparzellen in Bremen. In einem Gartenhaus entdeckten sie knapp 600 Gramm Haschisch. Auch weitere, umfangreiche Beweismittel seien sichergestellt worden.

Zwei Immobilien wurden mit Sicherungshypotheken belegt.

„Das äußerst umfangreiche Ermittlungsverfahren entstand aus verschiedenen eigenständigen Ermittlungen des Zolls zu sichergestellten Postpaketen mit Marihuana aus den USA“, so Tobias Steinführer, der Pressesprecher des Zollfahndungsamtes Hannover.

Erst Anfang Februar haben Spezialkräfte der Bremer Polizei eine Wohnung mutmaßlicher Drogendealer gestürmt. Encrochat-Ermittlungen brachten sie dabei auf die Spur.