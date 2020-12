Bremen: Großdemo – oder nicht?

OVG bestätigt Verbot / Folgt eine weitere Instanz?

+ © dpa/Schuldt Ruhe vor dem Sturm? Die Gegner der Corona-Politik rechnen mit 10 000 Menschen bei ihrer Demo auf dem Bremer Marktplatz. © dpa/Schuldt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Elisabeth Gnuschke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Auch das Oberverwaltungsgericht hat die für Sonnabend in Bremen geplanten Großdemos gegen die Corona-Politik verboten. Rufen die Veranstalter nun das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe an?