Großbrand auf ehemaligem Könecke-Gelände in Bremen gelöscht - Sperrungen aufgehoben

Eine Lagerhalle stand in Flammen.

Der Großbrand in Bremen-Hemelingen ist von der Feuerwehr gelöscht worden. Auf dem ehemaligen Gelände der Wurstfabrik Karl Könecke brannte eine Lagerhalle.

Großbrand in Bremen-Hemelingen gelöscht

in gelöscht Feuer auf Ex-Gelände der Wurstfabrik Karl Könecke

Straßenbahn- und Autoverkehr in Hemelingen kam zum Erliegen

Bremen - Der Großbrand auf dem ehemaligen Könecke-Gelände in Bremen-Hemelingen ist gelöscht worden. Gegen 5.30 Uhr am Dienstagmorgen gab die Feuerwehr bekannt, dass der Brand gelöscht sei.

Die ganze Nacht über waren Wehrleute damit beschäftigt, das Feuer zu bekämpfen. Die Anwohner sollten aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten.

Großbrand in Bremen: Straßensperrung in Hemelingen

Eine Person aus der Nachbarschaft ist mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Bremer Krankenhaus eingeliefert worden, erklärte Feuerwehr-Sprecher Michael Richartz. Der Straßenbahn- und Bahnverkehr in dem Bereich des Brandes kam zeitweise zum Erliegen.

Gegen 17.30 Uhr erreichten die Feuerwehrleitstelle zahlreiche Meldungen des Großbrandes auf dem ehemaligen Gelände der Fleischfabrik Karl Könecke im Bremer Stadtteil Hemelingen. Daraufhin sind zunächst etwa hundert Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert worden, so Richartz weiter.

Feuer auf Könecke-Gelände: Rauch in Bremen weit sichtbar

Eine Lagerhalle mit einer Größe von 100 mal 50 Metern stand in Flammen, als die Feuerwehr vor Ort eintraf. Die Rauchentwicklung war über große Entfernungen im Bremer Stadtgebiet sichtbar. Im Laufe des Abends brachen Teile des Daches der Lagerhalle ein. Die Werkfeuerwehr von Daimler kam zur weiteren Unterstützung hinzu.

Die Wehrleute konnten selbst nicht in die Lagerhalle vorrücken, um den Brand zu bekämpfen, sondern mussten massiv Löschwasser von oben einsetzen. Weil sich die Windrichtung am Abend änderte, räumte die Feuerwehr vorsorglich drei Wohngebäude am späten Abend.

Straßensperrungen rund um Großfeuer in Bremen aufgehoben

Die Sebaldsbrücker Heerstraße ist für den Straßenbahn- und Autoverkehr komplett von der Polizei gesperrt worden. Auch der Bahnverkehr in Richtung Hannover war zeitweise von einer Sperrung betroffen. Erst am Dienstagmorgen hob die Polizei alle Sperrungen wieder auf.

Bei dem Großeinsatz sind laut Feuerwehrzwei Feuerwehrleute - eine Frau und ein Mann - leicht verletzt worden. Zur der Brandursache und Schadenshöhe sind noch keine weiteren Details bekannt.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen 1, 2, 4 und 5, sowie die Freiwilligen Feuerwehren Mahndorf, Neustadt, Osterholz, Farge, Schönebeck und Lehesterdeich - insgesamt 83 Fahrzeuge mit 310 Einsatzkräften.

(jdw)

Erstmeldung: Großbrand auf Ex-Könecke-Gelände in Bremen

Die Feuerwehr wurde am Montagnachmittag zu dem Brand in Bremen-Hemelingen alarmiert. Dort brennt es auf dem ehemaligen Produktions-Gelände der Fleischwarenfabrik Könecke. Eine große Lagerhalle mit Maschinen und Maschinenteilen steht in Flammen. Nach ersten Information wurde ein Mensch mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist unklar.

Feuer bei ehemals Könecke in Hemelingen Die Feuerwehr wurde am Montagabend zu einem Brand in Bremen-Hemelingen alarmiert. © Christian Butt Die Feuerwehr wurde am Montagabend zu einem Brand in Bremen-Hemelingen alarmiert. © C hristian Butt Die Feuerwehr wurde am Montagabend zu einem Brand in Bremen-Hemelingen alarmiert. © Christian Butt Die Feuerwehr wurde am Montagabend zu einem Brand in Bremen-Hemelingen alarmiert. © Christian Butt Die Feuerwehr wurde am Montagabend zu einem Brand in Bremen-Hemelingen alarmiert. © Christian Butt Die Feuerwehr wurde am Montagabend zu einem Brand in Bremen-Hemelingen alarmiert. © Christian Butt Die Feuerwehr wurde am Montagabend zu einem Brand in Bremen-Hemelingen alarmiert. © Christian Butt

Bus- und Bahnverkehr umgeleitet

Eine große Rauchsäule ist über Hemelingen zu sehen. Anwohner sollen Türen und Fenster wegen des starken Qualms geschlossen halten und die Wohnungen nicht verlassen. Auch Klimaanlagen und Lüftungen sollten abgeschaltet werden.

Feuer in Hemelingen: Hastedter Heerstraße gesperrt

Die Hastedter Heerstraße bis Zum Sebaldsbrücker Bahnhof ist zwischen Föhrenstraße und Hemelinger Bahnhofstraße gesperrt (Stand 20.45 Uhr). Busse und Straßenbahnen werden umgeleitet. Weitere Infos folgen.

Aktuell löscht die @FeuerwehrHB einen Brand in #Bremen #Hemelingen in der Haststedter Heerstraße. Es gibt starke Rauchentwicklungen. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen. Der Verkehr und ÖPNV werden umgeleitet. — Polizei Bremen (@BremenPolizei) September 2, 2019

Bereits am Nachmittag kam es zu einem Feuer im Kristallpalast Bremen.

Video vom Großbrand auf Ex-Könecke-Gelände in Bremen:

Weitere Nachrichten aus Bremen:

Auf dem Vegesacker Markt wurde ein Vater schwer verletzt.

Die „Seute Deern“ in Bremerhaven ist gesunken.

Rache-Aktion in Bremen: Männer prügeln auf 24-Jährigen ein.