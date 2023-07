Großbrand in Bremen: Halle von Kaffeerösterei Jacobs steht in Flammen

Feuerwehreinsatz

+ © Nord-West-Media TV/dpa Die Feuerwehr löscht einen Brand auf einem Firmengelände im Hafenbereich von Bremen-Hemelingen. © Nord-West-Media TV/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Eileen Kelpe schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Am späten Freitagabend kommt es in Bremen-Hemelingen auf dem Gelände der Jacobs Kaffeerösterei zu einem Großbrand. Die Feuerwehr löscht mit 130 Einsatzkräften.

Bremen – Die Notruftelefone der Leitstelle der Feuerwehr Bremen blieben in der Nacht von Freitagabend nicht still. Gemeldet wurde ein Brand auf dem Gelände des Jacobs-Kaffee-Werks. Als die Feuerwehr anrückte, seien bereits Flammen aus dem Dach des Gebäudes in der Näher der Autobahn 1 herausgeschlagen. Das Feuer soll nach ersten Erkenntnissen in einer Filteranlage einer Halle ausgebrochen sein. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot von 130 Einsatzkräften an.

Großbrand in Jacobs-Kaffeerösterei: Feuerwehr löscht mit 130 Einsatzkräften

Das Feuer drohte auf angrenzende Gebäudeteile überzugreifen. Auch musste laut einer Pressemitteilung der Feuerwehr Bremen zusätzliches Löschwasser aus einem Hafenbecken genutzt werden. Nach etwa dreieinhalb Stunden konnte dann der Brand gelöscht werden, berichtet die Deutsche Presseagentur. Die Nachlöscharbeiten sollen voraussichtlich bis zum Samstagmorgen andauern. Die Brandursache war zunächst unklar. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. (eike)